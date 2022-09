Esskastanie und Roteiche statt Fichte

Das sind nicht nur einheimische Pflanzen. „Aber wir müssen schauen, wie wir Wälder anlegen können, die den künftigen Klimaszenarien standhalten können.“ Und dazu zählen eben trockenheitsresistente Bäume aus wärmeren Gefilden. „Die Esskastanie kommt zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum und ist in den deutschen Weinanbaugebieten schon länger vertreten. Die amerikanische Roteiche ist bislang nur in wenigen Wäldern zu finden, soll aber zukünftig mit Anteilen von fünf bis zehn Prozent eingemischt werden. Sie ist relativ unkompliziert, wenn sie einmal wächst“, nennt Kleining den Vorzug.

Seit rund fünf Jahren beschäftigt ihn und die rund 300 Waldbauern, die er betreut, das Thema Trockenheit besonders. Denn die vergangenen Sommer hätten die Wälder einfach überrollt. „So schnell können die sich nicht anpassen.“ Teilweise sei das an der einen oder anderen Stelle ein Sterben auf Raten. „Die Bäume an den Waldrändern vertrocknen und müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Damit ist aber die nächste Baumreihe der Sonne ausgesetzt und leidet.“

Doch was pflanzt man heute, wenn man nicht für Jahre, sondern Jahrzehnte planen muss? „Entscheidend bei allem ist natürlich immer der Standort“, sagt der Experte. Nicht auf allen Waldflächen lässt sich pauschal das gleiche pflanzen. Auch müssen die neuen Wälder im Einklang mit der Tier- und Pflanzenwelt stehen. Ein empfindliches Geflecht, das sich zeigt, als Martin Kleining an einen Ameisenhaufen tritt. „Die ernähren sich vom Honigtau, den die Läuse hinterlassen, die auf der Lärche leben.“ Die muss es also auch weiterhin geben. Ebenso müssten die Bäume in der Lage sein in eine wirtschaftliche Reife hineinzuwachsen. „Denn die Holzproduktion darf ja nicht vergessen werden.“ Für diese seien nach wie vor Nadelhölzer ausschlaggebend, zum Beispiel als Bauholz für den Hausbau. Auch wenn der Waldbrandabwehr mehr Laubhölzer gut tun würden. Auf eine gute Mischung kommt es also an. „Hierfür haben wir Waldbaukonzepte, die mögliche Waldbestände aufzeigen und von einer Extremwetterförderrichtlinie begleitet werden.“

Mit Blick auf die heimische Buchenwelt seufzt Kleining. „Die machen mir richtig Sorgen. Buchen können die Hitze gar nicht haben.“ Neue Arten zu pflanzen, ist eine Möglichkeit der Trockenheit zu begegnen. Und sonst? „Auf ganz wenigen Flächen ist es möglich alte Entwässerungsgräben zu verschließen, um so das Wasser länger auf der Fläche zu halten.“ Aber das sei eher die Ausnahme. „Gerade in diesen Zeiten, in denen wir vor einer großen Wiederbewaldungsaufgabe stehen, ist auch die Jagd nicht außer Acht zu lassen“, spricht der Förster ein Thema an, das vielleicht nicht jeder hören will. „Hier im Münsterland haben wir viele kleine Waldflächen in denen sich das Wild sammelt.“ Und sich gerne an den jungen Setzlingen zu schaffen macht.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer hat er noch: „Jede Pflanze hat ein gewisses genetisches Potenzial. Die Elternpflanzen, die jetzt den anspruchsvollen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, geben vielleicht angepasste Informationen an ihre Nachkommen weiter.“ Aber ob und wie das auch hier in der Gegend zum Tragen komme, sei jetzt nicht abzusehen. „Wir pflanzen heute für die nächsten 100 Jahre, da kann man sich nicht nach zehn Jahren umentscheiden.“