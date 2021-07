Etwas verspätetes Jubiläum mit Leierkasten und viel Lob

Coesfeld

Spaziergänge, Leserunden, Ausflüge: Die Tagespflege des St. Katharinen-Stifts bietet neben der alltäglichen Routine und Pflege auch wichtige Abwechslung im Leben der Besucher. 20 Jahre ist sie jetzt schon als erste Einrichtung dieser Art in Coesfeld am Start. Plus eins, muss man sagen. Denn eigentlich stand das Jubiläum schon 2020 an. Wegen Corona konnte erst jetzt im Innenhof des St. Katharinen-Stifts gefeiert werden. Für den musikalischen Rahmen sorgte dabei das Ehepaar Sickenberg aus Dülmen mit ihrem Leierkasten.

Von Elias Fleige