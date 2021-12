Extremwetter-Ereignisse im Blick

Der Rat der Stadt Coesfeld hatte die Teilnahme am ECA-Prozess im vergangenen Jahr beschlossen. „Neben dem Thema Klimaschutz stellt der Umgang der Kommunen mit den bereits stattfindenden Folgen des Klimawandels eine zweite wichtige Säule im Bereich der strategischen Ausrichtung von Städten und Gemeinden dar“, informiert Klimaschutzmanagerin Julika Fritz. „Allgemein werden in NRW für die Zukunft Temperaturerhöhungen und Niederschlagsveränderungen prognostiziert, die auch auf die Stadt Coesfeld zutreffen können und so liegt der Fokus für uns darauf, wie wir mit mehr Extremwetter-Ereignissen wir Starkregen, Stürmen, Hitze und Trockenheit umgehen können“, sagt sie und nennt mit der erfolgten Renaturierung der Umflut als NaturBERKEL im Innenstadtbereich auch schon ein Beispiel dafür, welche Klimaanpassungsmaßnahmen in Coesfeld bisher umgesetzt worden sind.

In der Auftaktveranstaltung wurde das Klimateam von dem für die fachliche Beratung beauftragten Büro energielenker projects umfassend über die Hintergründe des Klimawandels, dessen mögliche konkrete Auswirkungen sowie über Funktionsweisen und Nutzen des ECA-Prozesses für die Stadt informiert. Außerdem wurden die ersten Schritte besprochen und Zuständigkeiten bestimmt.

Bürgermeisterin Eliza Diekmann freut sich über den Projekt-Start des Klimateams: „Ich finde es wichtig, dass wir jetzt gemeinsam starten und Strategien entwickeln, wie wir den Folgen des Klimawandels aktiv begegnen können. Aber auch der Klimaschutz an sich bleibt weiter ein wichtiges und zentrales Thema der Stadt Coesfeld, das weiter vorangetrieben wird.“