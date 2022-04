Fahrrad waschen und Freunde treffen

Mit vollem Glas stößt Anke Korn fröhlich mit ihren Freunden auf dem Markt auf den Feierabend an. „Es wird wieder Zeit, dass die Leute zusammenkommen“, ist sie sich sicher. Seit zwar Jahren musste der Feierabendmarkt ausfallen Aber gestern fand er unter dem Motto „Meet and Eat“ erstmals wieder statt.

Was sofort ins Auge fällt, ist die lange Schlange vor dem „cycle wash“. Dort dürfen die Besucher kostenlos ihre Fahrräder säubern lassen. „Es ist wie eine Autowaschanlage, nur in klein“, erklärt der Erfinder Sachin Kumar. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Das glänzt ja total“, sagt Uta Oenning strahlend und nimmt ihr frisch gereinigtes Fahrrad entgegen. Auch die Klimaschutzmanagerin Johanna von Oy ist begeistert: „Ich hoffe es regt die Leute an, mehr Fahrrad zu fahren und am Stadtradeln teilzunehmen.“ Für dieses Event, welches am 1. Mai startet, macht auch die Radwelt Werbung und hat Informationen zu verschiedenen Fahrrädern und zum Stadtradeln selbst im Gepäck.

Der Marktplatz füllt sich im Laufe des Abends zusehens. Dicht umlagert sind die Stände für Essen und Trinken. Für den richtigen Backgroundsound für den Feierabend sorgt die Band „Feeling Alright“.

Viele Besucher sind ohne große Erwartungen gekommen. „Ich dachte, ich gucke mal, wie der Neuanfang nach Corona so läuft“, erzählt der 72-jährige Besucher Willi Grevelhörster.

Über den Neuanfang sind alle Besucher und auch die Beschicker sehr erfreut. „Es ist der Hammer“, kommt wie aus der Pistole geschossen von einem Stehtisch. „Es ist einfach traumhauft“, freut sich Annette Sommer. Sie betreibt mit ihrem Mann Martin Pollmann den Wein-Stand „Bleu-blanc“.

Tanja Emde trinkt gemeinsam mit ihren Freundinnen ein Bier am Stand vom Brauhaus Stephanus. „Es war Zeit, dass es wieder losgeht. Wir haben uns sehr gefreut.“ Die Ansicht teilt Marco Pape von Ofen Pape. „Ich bin immer hier“, betont er lächelnd.

Da sieht er eine alte Bekannte. Kurz läuft er zu ihr und umarmt sie. Auch das hat ihm gefehlt.