Fahrradbörse zum Saisonstart

Rechtzeitig zu Beginn der neuen Fahrradsaison findet in der Pestalozzischule zum 23. Mal die traditionelle Frühjahrsfahrradbörse statt. Wer ein neues Rad benötigt, kann sich am Samstag (4. 3.) zwischen 10 und 11.30 Uhr in aller Ruhe in den Räumen der Schule umsehen. Wer mag, kann sein gebrauchtes Rad dort anbieten. Organisiert wird die Fahrradbörse von Schülern, Lehrern und Mitgliedern des Fördervereins.

„Wir hoffen, dass nach der langen Pause wegen der Pandemie auch in diesem Jahr wieder viele Coesfelder ihr gebrauchtes Fahrrad zu uns bringen, um noch ein wenig Geld dafür zu bekommen. So können andere ein Schnäppchen machen. Vom erzielten Verkaufserlös behält der Förderverein 15 Prozent ein. Mit diesem Geld werden dann Anschaffungen für die Schüler getätigt, die sich sonst die Schule nicht leisten könnte“, wird Organisator und Lehrer Wolfgang Hessing in einer Pressemitteilung der Schule zitiert. „In der Vergangenheit konnten so immer wieder einzelne Schüler unterstützt oder eben für die ganze Schule ergänzende Materialien angeschafft werden.“

Jeder, der ein gebrauchtes Fahrrad, Zubehörteile oder einen Fahrradträger für das Auto verkaufen will, kann diese Sachen am Freitag (3. 3.) zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Pestalozzischule abgeben. Jeder Verkäufer bestimmt selbst den Verkaufspreis. Das Geld oder das nicht verkaufte Rad kann nach der Verkaufszeit am Samstag bis 12 Uhr abgeholt werden.

„Die Fahrradbörse ist eine Institution in unserer Schule. Sie führt in jedem Frühjahr ehemalige Kollegen und aktuelle Mitglieder des Lehrerkollegiums wieder zusammen“, berichtet Hessing, der auch erläutert, warum er das für wichtig hält: „Ein guter Zuspruch und viele verkaufte Räder sorgen dafür, dass wir mit dem erzielten Erlös unsere Schüler und deren Eltern weiter unterstützen können.“