Familientag und Feuerwerk

Darauf haben viele Kinder gewartet: Die traditionelle Coesfelder Pfingstkirmes lädt von Freitag (3. 6.) ab 15 Uhr bis einschließlich Pfingstmontag (6. 6.) ein zum Bummeln und Karussellfahren. Kirmesfreunde, Großeltern, Eltern und natürlich Kinder und Jugendliche sollten sich den Start am Freitagnachmittag nicht entgehen lassen, wenn der Beigeordnete Christoph Thies die Kirmes um 16 Uhr offiziell eröffnet, teilt die Stadt in ihrer Ankündigung mit. Dabei werden auch wieder die beliebten Bummeltüten unters Volk gebracht, die mit verschiedenen Fahrchips und Gutscheinen gefüllt sind.

Am Pfingstwochenende von Freitag (3. 6.) bis Montag (6. 6.) geht es in Coesfeld wieder rund auf der traditionellen Pfingstkirmes an der Holtwicker Straße.

Auf der Kirmes vor der Agentur für Arbeit an der Holtwicker Straße werden schon ab Anfang der Woche Fahrgeschäft-Klassiker aufgebaut wie Auto-Scooter, Beach Jumper und Musik-Express. Auch an die Kleinen und Kleinsten wurde gedacht, sie können im Kettenkarussell, im Babyflug oder im traditionellen Kinderkarussell ihre Runden drehen. Wer seine Geschicklichkeit testen möchte, findet dazu Gelegenheit beim Entenangeln, Superball, Pfeilwerfen und mehr. Und wenn der große Hunger kommt, helfen Baumstriezel, Grillwürstchen, Pommes und Pizza weiter. Der süße Zahn kann mit gebrannten Mandeln, Liebesperlen, Paradiesäpfeln, Eis und Lebkuchenherzen beruhigt werden. Insgesamt beteiligen sich etwa 40 Schaustellerinnen und Schausteller.

Stefanie Noll vom Fachbereich Ordnung und Recht berichtet: „Auch in diesem Jahr kann sich wieder eine Grundschulklasse über einen kostenlosen Kirmesbummel freuen. Diesmal werden es Mädchen und Jungen der Maria-Frieden-Grundschule sein, die schon am Freitagmorgen von den Schaustellern eingeladen sind, Kirmesatmosphäre zu schnuppern, hinter die Kulissen zu schauen und die Fahrgeschäfte kostenfrei auszuprobieren.“

Zum Kirmesauftakt am Freitag (3. 6.) gibt es einen Familientag mit Sonderangeboten und ermäßigten Fahrpreisen an allen Geschäften. Am Samstag (4. 6.) öffnet die Kirmes um 15 Uhr und am Abend laden die Schausteller bei Einbruch der Dunkelheit ein zum Feuerwerk. Am Sonntag (5. 6.) und am Montag (6. 6.) findet der Kirmestrubel von 11 bis 22 Uhr statt.