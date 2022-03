Familienzuwachs aus der Ukraine

Coesfeld

Oksana (44) und ihre Kinder Oleksandr (19) und Olha (9) aus der Ukraine treffen sich mit ihrer Gastfamilie im zukünftigen Begegnungsraum im ehemaligen Gebäude der Martin-Luther-Schule am Köbbinghof. Sie sind erst tags zuvor in Coesfeld eingetroffen und haben bei Familie Eggemann Unterkunft gefunden. Nun wollen alle gemeinsam erste Schritte unternehmen, damit die drei Geflüchteten einen guten Start in ihrer neuen Heimat haben.

Von Manuela Reher