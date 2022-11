Fan-Artikel bisher kaum gefragt

Coesfeld

Wer sich in diesen Tagen für die große WM-Party zu Hause mit Dekorationsmaterial, Trikot und weiteren Accessoires in Schwarz-Rot-Gold eindecken möchte, wird im stationären Einzelhandel nicht immer auf den ersten Blick fündig. Mancher Laden bietet diese Artikel am Vorabend der Fußballweltmeisterschaft in Katar überhaupt nicht an, andere Geschäfte haben die Waren – oft nur in geringer Stückzahl und mäßiger Auswahl – in eine hintere Ecke verbannt.

Von Manuela Reher