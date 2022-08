Fassungslos und enttäuscht

Fassungslosigkeit, Wut, Enttäuschung, aber auch Traurigkeit und Angst - all das sind Emotionen, die zahlreiche Teilnehmende in der Info-Veranstaltung zu den Fällen sexuellen Missbrauchs in der Jakobi-Gemeinde (heute St. Lamberti) in den neunziger Jahren zum Ausdruck bringen. Nur noch wenige Plätze bleiben in der Jakobi-Kirche an diesem Gesprächsabend frei, zu dem die katholische Pfarre St. Lamberti die Gemeinde eingeladen hat, nachdem unsere Zeitung über das Thema berichtet hatte. Weitere 250 Menschen verfolgen die Veranstaltung über einen Live-Stream.

In einem Historiker-Gutachten, das das Bistum Münster in Auftrag gegeben hat, beziehen sich auch einige Fälle auf Coesfeld. Allerdings ist dort nicht der Klarname des beschuldigten Pfarrers, der noch heute in Coesfeld lebt, genannt worden. In seiner Begrüßung nennt Pfarrdechant Johannes Arntz ein einziges Mal dessen Namen. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wird von Pfarrer M. gesprochen, wie dieser im Gutachten genannt wird.

Die Teilnehmenden haben viele Fragen im Gepäck: Wie konnten sich damals solche Vorfälle ereignen? Warum haben die Verantwortlichen damals geschwiegen? Was kann die Gemeinde tun, damit Fälle sexueller Gewalt in Zukunft verhindert werden?

Johannes Arntz macht gleich zu Beginn deutlich: „Wir stellen uns einer Realität, die uns erschüttert und unendlich viele Fragen aufwirft.“ Er habe sich darüber gewundert, dass der beschuldigte Pfarrer auf keinem Dienstplan gestanden habe, als er selbst 2011 nach Coesfeld gekommen sei. Der damalige Pfarrer Dieter Frintrop habe ihm später von den sexuellen Übergriffen berichtet. Er hätte erwartet, dass er bei der Übergabe Kenntnis davon erhalten hätte. Das sei „unprofessionell“ und eine „Katastrophe gewesen, dass das im Bistum so gehandhabt“ werde.

Noch vor der Veröffentlichung des Gutachtens habe die Gemeinde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sehr damit gerungen habe, ob sie den Klarnamen nennen solle. Diese hätte eine Verleumdungsklage befürchtet. Dass der Klarname des Beschuldigten nicht genannt worden sei, sei der Sicherheit geschuldet gewesen. Arntz betont: „Es war nie unsere Absicht, etwas zu vertuschen oder zu verschweigen.“

Man habe vermeiden wollen, dass das Gutachten gestoppt würde, kommentiert Peter Frings, Interventionsbeauftragter des Bistums. Es sei „schrecklich, bedrückend und beschämend“, was damals passiert sei, sagt er mit Blick darauf, dass Weihbischof Josef Voß damals Druck auf die Betroffenen und Verantwortlichen in der Gemeinde ausgeübt habe, über die Missbrauchsfälle zu schweigen. „Der Umgang mit den Betroffenen ist unsäglich“, betont Frings. Aber man müsse auch bedenken, dass es keinen verurteilten Täter gebe. „Sie können nicht einfach jemand an den Pranger stellen“, sagt er.

Pastoralreferent Matthias Bude kommentiert: „Die Ambivalenz bleibt. Dinge zu wissen und sie nicht zu nennen. Das muss ich aushalten. Dass müssen auch die Arbeitsgruppe und das Seelsorgeteam aushalten.“

Und eben das kritisiert die Mutter eines Messdieners: „Ich mache mir Sorgen. Wäre es nicht die Aufgabe des Seelsorgeteams gewesen, uns dafür zu sensibilisieren? Ich bin sehr enttäuscht.“ „Das sind wir alle“, ist eine weitere Stimme im Mittelschiff zu hören.

Arntz macht deutlich, dass es sich bei den Opfern um junge Männer gehandelt habe. Für die jüngeren Messdiener habe er keine Gefahr gesehen. Pastoralreferent Walbert Nienhaus pflichtet ihm bei. „Wenn wir eine Gefahr gesehen hätten, hätten wir gehandelt.“ Er selbst habe erst durch das Gutachten von den Vorfällen erfahren. Heute werde in der Gemeinde Prävention groß geschrieben.

„Was wollen wir jetzt mit diesem Abend tun?“, ruft Pastoralreferent Matthias Bude den Teilnehmenden zu. Seine Kollegin Christiane Mussinghoff lädt alle Interessierten dazu ein, sich einer Gruppe anzuschließen, die sich um die Aufarbeitung kümmert.

Auch Antonius Kock von der Selbsthilfegruppe für Opfer sexuellen Missbrauchs in Rhede bietet Unterstützung an. Jeder in der Gemeinde solle sich seiner Verantwortung stellen und lernen „hinzugucken“. Nur so könne das Vertrauen zurückgewonnen werden, sagt eine Teilnehmerin.