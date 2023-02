Fast alle Autos raus aus der City

Coesfeld

Parken innerhalb des Promenadenrings? Das soll zukünftig nur noch Menschen mit Behinderung vorbehalten bleiben. Wenn nun bekannt gewordene Pläne zum „Masterplan Mobilität“ tatsächlich Wirklichkeit werden, könnten Autos künftig weitgehend aus der Innenstadt verbannt werden, Parkflächen wie beispielsweise an der Pfauengasse oder Kapuzinerstraße, aber auch entlang der Innenstadtstraßen ganz verschwinden. Darüber wird derzeit hinter verschlossenen Türen verhandelt. Laut vertraulichen Protokollen, die der AZ vorliegen, sieht ein favorisiertes Szenario vor, dass Besucher und Pendler ihre Fahrzeuge nur noch auf Parkplätzen am Rande der Innenstadt abstellen dürfen – zum Beispiel am Konzert Theater oder in neuen Parkhäusern, die an der Rekener Straße (zwischen den Gleisen) oder an der Mittelstraße entstehen könnten.

Von Detlef Scherle