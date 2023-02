Fast keine Wünsche offen geblieben

Nach dem Rückgang im vergangenen Jahr steigt die Zahl der Erstklässler zum Schuljahresbeginn im August wieder an: 388 werden es sein, im Jahrgang zuvor waren es noch 355. Dem Anstieg liegen nicht nur die üblichen demografischen Schwankungen zugrunde, sondern ebenfalls das Weltgeschehen im Allgemeinen. „Hier wirkt sich auch die Zuwanderung aus Kriegsgebieten, unter anderem der Ukraine, aus“, berichtet Dorothee Heitz, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung und Freizeit, über den Stand der Anmeldezahlen an den städtischen Grundschulen.

Die gute Nachricht: „Erfreulicherweise konnten wir in diesem Jahr allen Elternwünschen gerecht werden.“ Jeder habe die Schule bekommen, die er für sein Kind wollte. „Das ist leider nicht immer selbstverständlich, aber so jetzt natürlich die beste Lösung für alle Beteiligten“, freut sie sich über das Ergebnis.

Von den zuvor 17 Eingangsklassen geht es in diesem Jahr rauf auf 19. Den meisten Zuwachs verbucht die Lambertischule, denn mit 74 i-Dötzchen starten dort 19 mehr als noch im vergangenen Jahr. Deshalb wechselt die Schule im kommenden ersten Jahrgang wieder von der Zwei- auf die Dreizügigkeit. So stellt es sich auch an der Kardinal-von-Galen-Schule dar, die elf Erstklässler mehr begrüßen kann, nämlich 61. Dreizügig bleibt die Maria-Frieden-Schule, an der 66 Kinder starten (2022: 68).

Eine Klasse weniger, also zwei, wird es an der Ludgerischule geben. Dort sind 56 Kinder angemeldet, acht weniger als zuvor. Zweizügig bleibt weiterhin die Martin-Luther-Schule, hat mit 45 Schülern indes noch Luft nach oben. „Für mehr als zwei Klassen pro Jahrgang ist der Standort räumlich auch nicht ausgelegt“, erklärt Dorothee Heitz.

Zuwachs kann auch die Laurentiusschule aufzeigen, sind es mit 65 angemeldeten Kindern doch neun mehr als zuletzt. Hier ergibt sich die Besonderheit des jahrgangsübergreifenden Unterrichts in den Kombiklassen 1/3 und 2/4. Diese steigen von zuvor fünf auf sechs Klassen. „Insgesamt elf potenzielle i-Dötzchen wurden im Jahr 2022 vom Schulbesuch noch zurückgestellt. Weitere zehn Coesfelder Grundschüler werden auswärtige Schulen besuchen, zum Beispiel besondere Förderschulen“, so die Fachbereichsleiterin abschließend.

Gleich bleibt die Zahl der Erstklässler an der Montessorischule. Auch in diesem Jahr starten dort 21. „Diese Zahl richtet sich immer danach, wie viele Schüler die Schule verlassen“, erklärt Schulleiterin Annette Bohmert. Kriterien für die Aufnahme seien zum einen die enge Kooperation mit dem Montessori-Kinderhaus, der Blick auf Geschwisterkinder oder auch die Wohnortnähe. „Wir haben für dieses Schuljahr ebenfalls wieder mehr Anmeldungen bekommen als wir Kinder aufnehmen können.“ Die 21 Erstklässler stammen allesamt aus Coesfeld. „Wir freuen uns natürlich über die vielen Anmeldungen, aber es ist sehr schade, dass wir auch Kinder ablehnen müssen“, bedauert Annette Bohmert.