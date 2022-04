Feierabendmarkt feiert Renaissance

Neben den Marktständen, an denen verschiedene Imbisse und Getränke angeboten werden, hat das Vorbereitungsteam gemütliche Sitzmöglichkeiten, Stehtische und Sonnenschirme vorbereitet. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Feeling Alright“ aus Lüdinghausen.

Zusätzliche Aktionen machen ab 16 Uhr aufmerksam aufs Stadtradeln, das in Coesfeld am 1. Mai startet. Die Radwelt Coesfeld stiftet dafür in diesem Jahr den Hauptpreis und ist beim Feierabendmarkt mit einem Stand dabei. Für alle, die mit einem blitzsauberen Rad in den Frühling starten möchten, hat Klimaschutzmanagerin Johanna von Oy, die das Stadtradeln koordiniert, eine Überraschung: „Wir haben für den Feierabendmarkt eine vollautomatische Fahrradwaschanlage gebucht, die gern kostenlos genutzt werden kann“, erklärt sie und wirbt fürs Mitmachen: „Wer beim Stadtraddeln mitmachen möchte, kann sich jetzt schon online anmelden unter www.stadtradeln.de/coesfeld – entweder gemeinsam mit Freunden, der Familie, der Schule oder Firma in einem Team oder als Einzelperson im offenen Coesfeld-Team. Ich beantworte am Donnerstag zum Feierabendmarkt gerne auch Fragen zur Anmeldung und zum Ablauf des Stadtradelns.“

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums werden die mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer eingetragen. Sie zählen in der stadtweiten Bilanz, mit der sich Coesfeld mit den anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden misst. Ziel des bundesweit stattfindenden Stadtradelns ist es, den Radverkehr im Alltag voranzubringen. Gesucht werden Deutschlands fahrradaktivste Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolut) sowie den meisten Radkilometern pro Einwohner (Durchschnittswert).

Johanna von Oy ergänzt: „Wir suchen aktuell auch noch jemanden hier in Coesfeld, der oder die bereit ist, während der drei Stadtradeln-Wochen komplett auf die Pkw-Nutzung zu verzichten und als Stadtradel-Star an einer Extra-Verlosung teilzunehmen.“

Unterstützt wird das Stadtradeln in Coesfeld auch in diesem Jahr wieder von der Sparkasse Westmünsterland, den Stadtwerken und dem Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner sowie der Radwelt Coesfeld, die verschiedene Sachpreise und Gutscheine zur Verfügung stellen.

Auch der ADFC ist wieder aktiv mit dabei: Zum Feierabendmarkt lädt Klaus Aufenanger um 17 Uhr ein zu einer ersten öffentlichen Rad-Tour, Start am Marktplatz. Wer also Lust hat, schon mal vorab eine Pättkestour zu machen, kann sich einfach anschließen. Die Radelnden werden um 18.30 Uhr zurück auf dem Marktplatz erwartet, wo sie gegen 18.45 Uhr von Bürgermeisterin Eliza Diekmann begrüßt werden.