Feine Nebeldusche hilft Tieren im Stall

Für die Kühe sorgt an diesen heißen Tagen eine Benebelungsanlage im Stall für Entlastung. Die fein verwirbelten Wassertropfen verdunsten. Dadurch kühlt die Luft ab.

0 Landwirtschaft: Die Auswirkungen der Hitze auf die Ernte in diesem Jahr sind noch unklar. „Da muss man schauen, wie es mit dem Wetter weitergeht“, sagt Ortslandwirt Marcel Uesbeck. Kurzfristig wüssten sich die Pflanzen selbst zu helfen. So könne der Mais zum Schutz seine Blätter einrollen. „Das kann man derzeit gut auf den Feldern sehen.“ Mittel- und langfristig hänge sein Wohl und Wehe aber vom Wasser ab. Also ob es noch ausreichend regnet. Die Gerstenernte, die gerade eingefahren wird, ist noch recht gut. Für sie seien aber auch die Niederschläge im Frühjahr entscheidend gewesen, erklärt Uesbeck. Sonderkulturen müssten bereits beregnet werden. Das gehe aber nicht auf den Getreidefeldern.

Für die Tiere in den Ställen steigt nach seinen Angaben durch die hohen Temperaturen der Stresslevel, besonders, wenn es abrupt von 25 auf über 35 Grad Celsius hochgehe. „Kühe geben gleich weniger Milch“, erläutert er. „Wir haben natürlich den Anspruch, unsere Tiere heil durch diese Phase zu bringen“, betont er. In den meisten Kuhställen gibt es deshalb an der Decke Ventilatoren, die etwas für frische Luft sorgen. Ein richtig gutes Mittel seien darüber hinaus sowohl für Schweine als auch für Rindvieh Vernebelungsanlagen. Sie sorgten dafür, dass die Luft sich abkühle und das Klima im Stall für die Tiere angenehm bleibe. „Das funktioniert durch Verdunstung“, erläutert Christoph Gottheil von der Coesfelder Firma Menken und Drees, die die Anlagen vertreibt.

0 Wald und Flur: „Vier bis fünf Tage Hitze sind für die Bäume eigentlich kein Problem“, erklärt der Coesfelder Revierförster Martin Kleining. Sehr zu schaffen mache ihnen aber länger anhaltende Trockenheit. Vier von fünf Jahren seien nun schon zu warm und zu trocken gewesen, klagt er. Der Boden sei bis in tiefere Schichten trocken. Das lasse selbst alte Bäume absterben. Und es treffe sogar Arten, die bisher als sichere Bank galten: zum Beispiel die Buche. Neuanpflanzungen, berichtet er, seien auch nicht unproblematisch. Weil diese auf großen Flächen meist nicht bewässert werden könnten, hätten sie teils schon zwei- bis dreimal wiederholt werden müssen. Kleining: „Es gibt Szenarien, dass sich bestimmte Baumarten in unseren Breiten nicht halten werden.“ Das Bild des Waldes werde sich in den nächsten Jahrzehnten verändern.

Seine Hauptsorge gilt aktuell aber der Waldbrandgefahr. Er bittet dringend darum, im Wald nicht zu rauchen. Und Autos sollten am Rand besser nicht abgestellt werden. „Die Katalysatoren werden so heiß, dadurch kann sich leicht etwas entzünden.“ Warnendes Beispiel ist der Waldbrand vom Samstag im Letter Bruch (wir berichteten), dessen Ausbreitung die Feuerwehr glücklicherweise verhindern konnte.

Besonders schutzbedürftig seien bei dem Wetter die Tiere in Wald und Flur. „Sie ziehen sich zurück und sollten nicht gestört werden“, so Kleining. Hundebesitzer sollten ihre Tiere unbedingt anleinen, denn Hetzjagden könnten die Waldbewohner derzeit noch weniger verkraften als sonst.