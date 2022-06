Feine Schmunzler und harte Kost

Alfons, der eigentlich Emmanuel Peterfalvi heißt, trug sein Markenzeichen, die orange Trainingsjacke, auch bei diesem Auftritt. „Ich bin jetzt auch Deutscher“, eröffnete der gebürtige Pariser und Wahl-Hamburger das Programm. Alles fing an, als er einen Brief zur Einbürgerung vom damaligen Bürgermeister der Hansestadt, Olaf Scholz, bekam. Er legte ihn erst einmal auf dem Kühlschrank ab, um zu überlegen. „In Deutschland muss man aufpassen. Da ist immer was Kleingedrucktes. Das hat Gutenberg im 15. Jahrhundert schon erfunden“, so Alfons. Plötzlich habe der Brief angefangen, zu ihm zu sprechen und ihn zu überreden, Deutscher zu werden. „Alfons, mach das doch. Wir sind ein friedliches Volk“, sagte der Brief zu ihm. „Bei der Bundeswehr sind ja auch alle Waffen kaputt“, ergänzte Alfons.

Hatte er als Kind Kriegsfilme gesehen, in denen die Deutschen immer Stahlhelme auf hatten und Motorrad fuhren, wurden die Franzosen immer gutaussehend und überlegen dargestellt. „Alle Franzosen waren im Widerstand in den Filmen, alle“, ironisierte er.

Auf einmal leuchtete seine Erinnerung an seine Großmutter Erika Wahl auf, die immer fröhlich war trotz ihrer Erfahrungen im Konzentrationslager. Denn sie folgte ihrem jüdischen Schwiegervater, dem Chemiker André Wahl, ins KZ Auschwitz, wo sie getrennt wurden. Auf der Suche nach ihm, erhielt sie zur Antwort: „Der ist durch den Kamin.“ Das war einer der vielen Momente, in dem das Publikum mucksmäuschenstill und betroffen reagierte.

Dennoch ließ ihn der Brief von Olaf Scholz nicht los. Nachdem er – typisch deutsch – den Kühlschrank abgetaut hatte, fing der Kühlschrank nach dem Anschalten Feuer, verbrannte – und mit ihm der Brief. Und wieder war der Sprung da zur Großmutter. Vor allem ihre Eigenart, mit Plastikfliege und Magneten an ihrer Jacke eine dressierte Fliege vorzuführen und damit die Leute zu irritieren, tauchte immer wieder auf. Dann gab es noch den Tresor im Haus seiner Großeltern. Immer wieder fragte er seine Großmutter, was da drin sei und wie die Zahlenkombination zum Öffnen laute. Salomonisch habe sie ihm geantwortet, es seien die Zahlen, die er als erste in seinem Leben gesehen habe. Und das waren die eingebrannten Zahlen aus dem KZ Auschwitz auf ihrem Arm, was er erst viel später herausfand.

Mit den Erzählungen über seine Großmutter zeichnete er das Bild von Menschlichkeit jenseits der Nationalität und der Geschichte. Nicht umsonst legte Alfons am Ende ein flammendes Plädoyer für die Einheit in Europa ab. Am Ende dokumentierte er seine Geschichte und die seiner Familie mit einer Fotoreise. Und zum Schluss tauschte er seine Trainingsjacke gegen eine neue in den ukrainischen Farben, womit er um Spenden für ukrainische Flüchtlingskinder warb. Auch dafür erhielt er Applaus.