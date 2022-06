Feinschliff für die Schlüsselprojekte

Die Analyse ist abgeschlossen, jetzt geht’s an die Umsetzung. Beim jüngsten Stadtdialog am Mittwochabend haben die rund 25 anwesenden Bürger im Paradies der Jakobikirche noch einmal Gelegenheit, sich zu den Schlüsselprojekten der Innenstadt-Strategie (wir berichteten) zu äußern und ihnen mit ihren Wünschen und Anregungen einen Feinschliff zu verpassen.

„Seit dem Auftakt an der Freilichtbühne im vergangenen Jahr wurde viel gearbeitet, aber wir haben auch noch viel vor“, sagt Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Das Planungsbüro Stadt + Handel aus Dortmund hat die Stadt von Beginn an begleitet, unter anderem ein Online-Beteiligungsverfahren mit rund 400 Teilnehmern durchgeführt und bei Stadtspaziergängen auch Anregungen vor Ort gesammelt. „Alle Ergebnisse von uns sind nun analytisch eingeflossen“, sieht Planerin Friederike Blum ihre Arbeit als abgeschlossen an.

So hat Stadt + Handel die Coesfelder Innenstadt in elf Quartiere wie zum Beispiel die Münsterstraße („Gesund und gut beraten“) eingeteilt (wir berichteten). Dort könne das Krankenhaus als „extremer Frequenzbringer Anreize für Besucher schaffen, die Innenstadt aufzusuchen“, so Blum.

Um die Quartiere zu beleben, sollen jetzt die zehn Schlüsselprojekte sukzessive umgesetzt werden. Sie sind wiederum eingeteilt in „fünf Oberthemen, zu denen wir arbeiten wollen“, fügt City-Managerin Nicole Bodem hinzu. Und hier dürfen nun auch die Bürger noch mal ihre Wünsche äußern: 0 Belebung des Marktplatzes: Dieser soll als „Ort zum Verweilen und Genießen ausgebaut werden“, sagt Bodem. Durch die Blumenampeln und Bäume ist er schon deutlich grüner geworden. Wie die Ideenkarten der Bürger an der Stellwand zeigen, sind außerdem hochwertige Spielgeräte oder Veranstaltungen wie der „Dülmener Sommer“ gewünscht. 0 Kultur in der Innenstadt: „Das ist wichtig zur Profilbildung und Identität einer Stadt“, meint Bodem. Anregungen sind eine stärkere Koordination der Veranstaltungen und eine Auflistung von Kulturevents am Monatsanfang, entweder in der AZ oder einem gesonderten Flyer. 0 Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum: Geplant ist bereits ein Trinkbrunnen, gewünscht außerdem noch ein Wassertretbecken. Thomas Stallmeyer klebt noch einen Zettel mit „Rankpflanzen an Dachentwässerungsrohren“ an. „Das ist doch einfach gemacht und sieht toll aus“, findet der Ratsherr. „Was für mich die Innenstadt kaputt macht, sind die Autos“, äußert sich ein weiterer Bürger im Gespräch mit Friederike Blum. 0 Offener Begegnungsraum: Hier soll es einen „Treffpunkt für ganz Coesfeld geben“, sagt Bodem. Einen Kulturladen plant die Alexianer IBP GmbH schon. Gewünscht wird auch noch eine Service-Station für Radfahrer. 0 Immobilienentwicklung: Hier gelte es, auch eine „temporäre Nutzung“ auszuprobieren, um Leerständen zu begegnen. Aber auch die Gastronomie soll verankert und gefördert werden.