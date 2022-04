Fertigstellung im Spätsommer als Ziel

Coesfeld

Labora statt ora. Noch dominieren Gerüste, Baumaterial und Staub das Kirchenschiff von St. Lamberti. Die Christophorus-Statue an der Wand ist in eine Plane gehüllt und das Mobiliar ausgelagert. Aber es geht vorwärts auf der Baustelle in der altehrwürdigen Kirche. Die Stufen der Altarinsel sind eingeebnet. Wo einmal der Altar stand, liegen nun hunderte von Metern Kabel. Mehr als man in einer Kirche vielleicht erwarten würde. Aber mit der Sanierung soll die Kirche auch technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Von den Lautsprechern über die multifunktionale Lichtanlage bis zur Internet-Versorgung.

Von Falko Bastos