Filmreifes Jubiläum mit Gewinnspiel

Mit dem Film „Trotta“ fing alles im Jahr 1972 an. Damals sahen 271 Interessierte den Film von Regisseur Johannes Schaaf. Michael Kaup vom Arbeitskreis Kommunales Kino (KoKi) erinnert sich noch gerne an die Anfänge. „Damals kostete der Eintritt noch zwei Mark.“ Und Kaup war erst 17 Jahre alt. Zum 50-jährigen Bestehen veranstaltet das Kommunale Kino Coesfeld eine Jubiläumsfeier im Cinema. Am Dienstag (20. 9.) um 19.30 Uhr sowie am darauffolgenden Sonntag (25. 9.) um 12 Uhr wird einer von zehn Filmen gezeigt, über den noch bis zum 2. September abgestimmt werden kann.

Die Auswahl beschränkt sich auf Filme, die in den vergangenen zehn Jahren gut beim Publikum angekommen sind. Welcher Film letztlich gezeigt wird, entscheidet sich wenig später. Unter allen Teilnehmern werden zudem Preise in Form von Kinogutscheinen verlost. Die Gewinner der Verlosung werden am 20. September gezogen.

Den Arbeitskreis Kommunales Kino hat Karl Schulze-Südhoff seinerzeit gegründet. Er bestand zum Großteil aus jungen Leuten der weiterführenden Schulen. Das Publikum sei laut Kaup mitgewachsen. „Die Gruppe unter 30 ist kaum noch vertreten.“ Man versuche aber dennoch, alle Altersgruppen einzubeziehen, sagt Kaup. „Das Entscheidende ist, gemeinsam zu lachen.“ Der Anspruch sei immer gewesen, dass die Gäste mit einem guten Gefühl aus dem Kinosaal gehen. Trotzdem wollen die Betreiber aber auch Denkanstöße geben.

Die Corona-Pandemie hat auch beim KoKi Spuren hinterlassen. „Manche 50-Jährigen sind besser zurecht als das Kommunale Kino“, meint Kaup. Wo der damalige Zuschauerrekord noch bei circa 600 Zuschauern lag – bei Filmen wie „Einer flog über das Kuckucksnest“ oder „Uhrwerk Orange“ – freut sich Kinobetreiberin Karolin Rottstegge heute über einen Schnitt von 100 bis 150 Zuschauern. Durch Corona sei aber ebenfalls ein Minusrekord entstanden, bei dem lediglich circa zehn Leute ihren Weg ins Lichtspielhaus fanden. Der derzeitige Gästemangel läge aber auch an den hohen Temperaturen, meint Rottstegge. Dabei gebe es in den Sälen Belüftungsanlagen mit Außenfrischluft.

Jeden Monat werden im KoKi zwei Filme in vier Vorführungen gezeigt. Der Eintrittspreis liegt bei 6,50 Euro und ist damit deutlich günstiger als bei Blockbuster-Filmen. 7 Flyer zum Gewinnspiel liegen im Cinema, in der städtischen Bücherei, im Café Central, im Rathaus und in unserer Zeitung aus.