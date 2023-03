Fingerspitzengefühl auf dem Wasser

70 Meter ist sie lang und hat einen eigenen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach: die Superyacht eines Amerikaners, die zurzeit irgendwo in Europa in einer Werft gebaut wird. Ein Projekt, das auf weltweite Zulieferer setzt und auch hier vor Ort mit der Coesfelder Polsterei einen wichtigen Akteur gefunden hat. Über 600 Einzelteile liefert das noch junge Unternehmen, das sich erst im September 2021 gegründet hat, für die Yacht. „Der Auftrag ist unglaublich anspruchsvoll, jedes Teil ist anders und definitiv kein Standard“, berichtet Raumausstattermeister Udo Schmiing.

Zusammen mit Inhaberin Ellen Jonker und fünf weiteren Angestellten steckt er nicht nur jede Menge Arbeit zum Beispiel in das Herstellen von Schablonen, sondern auch in die Ausfertigung. „Wir bekommen ganz genaue Vorgaben vom Innenarchitekten und dem Designer des Schiffes. Das geht bis zur Stichlänge der Nähte und des genauen Garns.“ Der Auftrag wird in Etappen gestellt: mal sind es Kopfteile für die Betten, dann Treppenstufen, Bodenelemente, Wandverkleidungen oder Handläufe. Prinzipiell schon hunderte Male vorher hergestellt, ist es für die Einrichtung auf dem Wasser doch eine ganz neue Herausforderung. „Wir können keinen Standardkleber nutzen, die Tackernadeln müssen rostfrei sein, es braucht zur Auspolsterung ein Spezialgewebe und die angefragten Stoffe, die wir teils selbst beschaffen, müssen auf dem Weltmarkt erst einmal gefunden werden“, zählt Udo Schmiing auf. „Weil die Yacht weltweit fährt, müssen auch weltweite Zertifizierungen und Vorgaben eingehalten werden. Zum Beispiel zum Brandschutz.“

Immer wieder müsse sich das Team neu reindenken. „Bei den Treppenstufen zum Beispiel mussten wir mit dem Hersteller des Leders sprechen, ob dieses überhaupt für den Zweck geeignet ist. Das war es nicht, also gab es eine Spezialanfertigung. Unter dem Leder haben wir Neopren verarbeitet.“ Allein für ein Rundstück der Bettumrandung hätten zwei Leute drei Stunden an der passenden Schablone gesessen, die Herstellung selbst habe mehrere Stunden gedauert bis die Nähte auch wirklich dort sitzen, wo sie sitzen sollen – millimetergenau vorgegeben. 16 Stück haben sie davon angefertigt. „Es sind viele Kleinigkeiten, in denen tagelange Überlegungen stecken. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl und Liebe“, sagt er zwinkernd. Vor allem auch für die vielen unterschiedlichen Ziernähte, die für jedes Element vorgegeben sind.

Im Oktober des vergangenen Jahres seien die ersten Gespräche gestartet, die konkrete Herstellung dann im Dezember, berichtet Ellen Jonker, Inhaberin der Coesfelder Polsterei. „Wir hatten uns vorher durch Kleinigkeiten in dem Segment einen Namen gemacht, das ist jetzt der erste große Auftrag.“ Daneben sind sie aber auch für Privatkunden unterwegs, die zum Beispiel Stühle neu aufpolstern lassen wollen, Sonnen- oder Insektenschutz brauchen und im Objektbau, zum Beispiel für Städte oder Banken. „Wir sind da ganz breit aufgestellt und haben jetzt nur unsere Zielgruppe erweitert.“

Das Projekt Superyacht werde voraussichtlich im August abgeschlossen sein. Die jeweils fertig produzierten Einzelteile schicken sie zur Werft. Ob sie jemals ihre Arbeit im Gesamtzusammenhang, also auf der Yacht selbst, sehen dürfen, steht noch in den Sternen. Fotos zum Werben sind nicht erlaubt. „Aber der Kreis potenzieller Neukunden ist ja nicht so groß, da spricht sich unsere Arbeit hoffentlich auch so herum“, hofft Ellen Jonker auf weitere Aufträge der Superlative.