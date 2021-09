Flexible Räume für das Wohnen auf Zeit

Coesfeld

Als im Frühjahr klar war, dass Helmut Schumacher neuer Eigentümer des ehemaligen Hotels zur Mühle werden soll, blieb eine ganz wesentliche Frage unbeantwortet: Was passiert nun mit der Immobilie am Burgring? Die Stadt als Noch-Eigentümerin, die eigens einen Bieterwettbewerb ausgelobt hatte, in dem der künftigen Nutzung besonderer Stellenwert eingeräumt worden war, hielt sich geschlossen. Es sollte dem neuen Besitzer vorbehalten bleiben, sein Nutzungskonzept vorzustellen. Helmut Schumacher hielt sich ebenfalls bedeckt, wollte er doch zunächst den Kauf in trockenen Tüchern haben. Nachdem vor wenigen Tagen der Eigentumsübergang erfolgt ist, gab Schumacher jetzt einen ersten Einblick in seine Pläne mit dem Hotel, in dem er ein „flexibles Nutzungskonzept für Wohnen auf Zeit“ verwirklichen möchte.

Von Christine Tibroni