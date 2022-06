„Fly away“: Kreuzschüler fliegen davon

Ausgeflogen sind 53 Schüler und Schülerinnen des zehnten Jahrgangs der Kreuzschule. „Fly away“ hieß das Motto, unter dem sie Abschied von ihrer Schule nahmen und in einen neuen Lebensabschnitt aufbrachen. Mit dem Motto hatten die Jugendlichen im Vorfeld schon T-Shirts oder Hoodies bedrucken lassen.

Nach einem Gottesdienst in der Maria-Frieden-Kirche überreichten die Lehrer dem zehnten Jahrgang der Kreuzschule ihre Abschlusszeugnisse.

Die Entlassfeier begann mit einem Gottesdienst in der Maria-Frieden-Kirche, heißt es in der Pressemitteilung. Anschließend ging es zur Schule, wo die stellvertretende Schulleiterin Pia Koch Schüler und Gäste begrüßte. Neben der stellvertretenden Bürgermeisterin richteten auch Schüler- und Klassensprecher Worte an die Festgemeinde. Das Programm begleitete die Musik-AG. Zum Schluss bekamen die Schüler und Schülerinnen ihr Abschlusszeugnis von den jeweiligen Lehrern und Lehrerinnen überreicht.

Nach einer kleinen Pause trafen sich alle Schüler mit ihren Gästen und einigen Lehrern im Haus Kalksbeck. Dort stand ein Buffet für alle bereit. Mit Musik und Getränken feierten sie ein schönes Fest. Ein besonderer Dank ging an das Haus Kalksbeck, das zum ersten Mal eine Schulentlassfeier angenommen hatte. Gemeinsam ließen Schüler und Lehrer den besonderen Tag ausklingen.