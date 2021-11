Foto machen und tolle Preise gewinnen

Coesfeldvor Ihrer...

(ds). Eine besondere Adventskalender-Aktion startet die AZ am 1. Dezember. Jeden Tag soll auf der 1. Coesfelder Lokalseite die Haustür einer anderen Coesfelder Familie oder Wohngemeinschaft geöffnet werden. Und da kommen Sie ins Spiel, liebe Leserinnen und Leser! Schicken Sie uns ein originelles Foto, das Sie und Ihre Lieben (Partner, Kinder, Enkel, Mitbewohner, Freunde, Kollegen...) zeigt. Super wäre es, wenn die ist. Sortiert nach Hausnummern sollen die Fotos nämlich vom 1. bis 24. Dezember erscheinen. Aber nicht nur die Nummern 1 bis 24, sondern auch alle anderen können mitmachen. Schicken Sie uns Ihr Foto unter der E-Mail-Adresse coesfeld@azonline.de, schreiben Sie dazu, wo sie wohnen (Straße und Hausnummer, Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung), wer auf dem Bild zu sehen ist und wie sich Ihre Familie – vielleicht auch gerade in diesen Pandemie-Zeiten – auf Weihnachten freut und vorbereitet. Die schönsten Bilder werden täglich bis Weihnachten veröffentlicht. Und alle Einsendungen nehmen an der Auslosung von vier attraktiven Preisen teil. Wer sein Foto möglichst früh schickt, hat die besten Chancen, denn in jeder Woche wird ein Preis verlost und alle Einsendungen nehmen in jeder Woche an der Verlosung teil.