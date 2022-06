Frauen teilen Freude an schönen Dingen

Anne Exner gibt allen Schnäppchenjägerinnen, die gestern Nachmittag um ihren Flohmarktstand in der Promenade streichen, auf sehr charmante Weise den letzten Stups. Mit einem gerahmten Spruch, der da lautet: „Falls du nicht aufhören kannst, daran zu denken... Kauf es!!!“ Und wie es scheint, hat sie tatsächlich ein Sortiment, das den Frauen nicht aus dem Kopf geht, denn die Geschäfte laufen gut. Das freut die Coesfelderin natürlich, aber noch mehr Spaß macht es ihr, mit den Leuten zu reden, die Freude an schönen Dingen zu teilen.

Flohmarkt in der Promenade zieht viele Schnäppchenjägerinnen an

Vor allem Kleidung, Schuhe, modische Accessoires und Deko sind im Angebot des ersten Frauenflohmarktes im Rahmen der Pfingstwoche, der auf gute Resonanz stößt. Zahlreiche Händlerinnen machen mit und noch mehr Besucherinnen stöbern im Angebot. Das Alter auf beiden Seiten bunt gemischt, ganze Frauen- und Mädchen-Clübchen sind unterwegs, probieren an, beraten und bestärken einander. Die meisten suchen nicht gezielt, sondern bummeln von Stand zu Stand und greifen zu, wenn ein Teil sie besonders anlacht – und der Preis stimmt. Feilschen gehört zum guten Ton auf jedem Flohmarkt. Wer sein Bargeld komplett auf den Kopf gehauen hat, kann an vielen Ständen sogar einen bekannten Online-Bezahldienst nutzen – das ist Flohmarkt im Jahr 2022. „Die Leute fragen durchaus nach dieser Möglichkeit“, weiß Anne Exner, die schon auf anderen Flohmärkten in der Region verkauft hat. In Coesfeld macht sie erstmals bei einer Second-Hand-Börse mit und lobt wie viele andere die schöne Atmosphäre an der Umflut. „Der Frauenflohmarkt darf ruhig zur festen Einrichtung während der Pfingstwoche werden“, meint auch eine Besucherin, die gerade eine Handtasche erstanden hat.

Unterdessen machen Ehrenamtliche der Flüchtlingsinitiative darauf aufmerksam, dass nicht verkaufte Artikel nach dem Markt als Spende abgegeben werden können. Besonders benötigt werden derzeit Damenkleidung, Damen- und Kinderfahrräder, Fahrradhelme und -anhänger, Kindersitze, Geschirr und Besteck.