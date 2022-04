Freie Fahrt ohne Baustellen nach fünf Jahren

Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Lette kurz vor Fertigstellung

Lette

Am 6. Februar 2017 war es, als die Letteraner ihre Ortsdurchfahrt wohl das letzte Mal ohne Baustellenschilder, aufgebuddeltem Asphalt oder gesperrten Straßenabschnitten gesehen haben. Einen langen Atem haben sie gebraucht – ein Ende steht aber nun unmittelbar bevor: In rund vier Wochen sollen alle Arbeiten zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Lette abgeschlossen sein. Das verkündete gestern Heribert Bernemann (Stadt) auf Nachfrage. Ab Montag (11. 4.) werden die Restarbeiten auf der Coesfelder Straße erledigt: Markierungen werden aufgebracht und die neu angelegten Baumscheiben bepflanzt.

Von Leon Seyock