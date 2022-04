„Freiheitstag“ im Schlosspark

Freiheit – das ist das große Thema, unter dem die Freundschaft zwischen Coesfeld und De Bilt nach über 40 Jahren offizieller Partnerschaft neuen Schwung bekommen soll. Und nicht nur das: „Über die konkrete Städtepartnerschaft hinaus möchten wir uns in Zukunft regelmäßig über Fragen und aktuelle Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und anderen großen Themen in Deutschland und den Niederlanden austauschen“, sagt Heinz Öhmann, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees. Das wird am 26. April mit der Gründung des Vereins Coesfeld – De Bilt Geschichte sein. „Wer Interesse hat, noch im Vorstand mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen“, sagt Öhmann.

Freundschaft zwischen Coesfeld und De Bilt bekommt am 7. Mai frischen Wind und eine neue Dimension

Mit der niederländischen Flagge: Das Partnerschaftskomitee lädt jetzt schon ein zum Mitfeiern des Freiheitstags Coesfeld – De Bilt am 7. Mai im Schlosspark: (v.l.) Michael Hüby, Angelika Melis, Heinz Öhmann, Hermie Gauff-ter Beeke, Andreas Plagge und Brigitte Exner.

Nur wenige Tage später, am Samstag (7. 5.), findet im Schlosspark ein großer „Freiheitstag“ statt, zu dem nicht nur über hundert Gäste aus De Bilt erwartet werden, sondern auch alle Coesfelder eingeladen sind. Eigentlich war er schon für 2020 – 75 Jahre Kriegsende – geplant gewesen, hatte aber wegen Corona nicht stattfinden können. Nach einer Gedenkfeier am Vormittag ist am Nachmittag ein buntes Programm mit Aufführungen geplant, bei dem es vor allem auch darum geht, persönliche Kontakt zu knüpfen oder aufleben zu lassen. „Daher sind gerade auch Vertreter von Gruppen und Vereinen willkommen, die ihre Pendants aus De Bilt kennenlernen möchten“, sagt Brigitte Exner, viele Jahre Vorsitzende des Partnerschaftskomitees.

Der Termin ist ganz bewusst für dieses Wochenende nach dem 5. Mai gewählt, denn den begehen die Niederländer als „Bevrijdingsdag“ („Befreiungstag“), an dem die deutsche Okkupation endete und die Kapitulation der Deutschen im niederländischen Wageningen unterzeichnet wurde.

Die Gedenkfeier zum Thema „Was bedeutet Freiheit heute?“ beginnt um 11 Uhr mit Grußworten von Vertretern der Stadtspitze aus Coesfeld und De Bilt. Es folgen ein Vortrag von Prof. Dr. Jacco Pekelder, Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien an der Universität Münster, und eine Talkrunde unter anderem mit Vertretern des Partnerschaftskomitees/-vereins und Schülern des Heriburg-Gymnasiums (weiterer Bericht). „Angesichts des Ukraine-Kriegs bekommt die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Freiheit in Europa noch mal eine ganz andere Dimension“, schlägt Heinz Öhmann den Bogen zur aktuellen Politik.

Um 13 Uhr beginnt dann ein abwechslungsreiches Programm, in dessen Verlauf verschiedene Gruppen und Vereine aus Coesfeld und De Bilt sich und ihre Arbeit vorstellen. Auf Unterhaltsames und Kulinarisches dürfen sich die Besucher ebenso freuen. Chöre und Tanzgruppen sind dabei, Sportler aus De Bilt laden zum Korfball ein, einer von einem Niederländer entwickelten und dort sehr beliebten Sportart.

Gefördert wird der Freiheitstag nicht nur von der Stadt Coesfeld, sondern auch vom Europaministerium des Landes vor dem Hintergrund, dass – auch durch die Einbindung des Schüler-workshops – ein historisches Thema von europäischer Relevanz bearbeitet wird.

7 Wer sich (etwa durch Kuchenspenden) oder seinen Verein/seine Gruppe noch aktiv einbringen möchte, melde sich per E-Mail an: debilt@coesfeld. de. Bei Regen findet der Freiheitstag in der Aula der Freiherr-vom-Stein-Realschule statt.