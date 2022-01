Frieda und Anton machen das Rennen

Nicht etwa Emilia, Hannah oder Mia führen hierzulande die Hitliste der beliebtesten Vornamen an. So benannten zwar die Eltern im vergangenen Jahr bundesweit gesehen ihren weiblichen Nachwuchs am liebsten – die Liste der Coesfelder Kinder wird aber von Frieda und Charlotte angeführt. Sieben beziehungsweise sechs neue Erdenbürgerinnen wurden in 2021 hier so benannt. Bei den Jungs stehen Anton und Finn mit jeweils fünf Namensgebungen sowie Jakob und Noah mit vier oben auf der Liste. Über 379 neugeborene Coesfelder kann sich die Stadt freuen – 191 Mädchen und 188 Jungs. Das geht aus der Statistik hervor, die das Standesamt jetzt frisch veröffentlicht hat.

2552 Kinder erblickten in 2021 im Coesfelder Krankenhaus das Licht der Welt – das sind im Schnitt sieben pro Tag. Bei 379 Sprösslingen wohnen die Eltern in der Kreisstadt, die ihre Kinder am liebsten Frieda, Charlotte, Anton oder Finn genannt haben.

Insgesamt haben die Standesbeamten im vergangenen Jahr 2552 (2020: 2349) Geburten beglaubigt, was einen sprunghaften Anstieg von 203 Kindern im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Dass diese Tendenz schon seit mehreren Jahren steigend ist, erläutert Udo Hoppe, Teamleiter des Standesamtes, auf Nachfrage. Dabei würden zwei Faktoren eine Rolle spielen: „Zum einen haben die Christophorus-Kliniken in den letzten Jahren enorm um- und angebaut und haben so ihre Kapazitäten deutlich erhöht. Das Krankenhaus hat im Umkreis einen sehr guten Ruf, gerade auch, weil Risikoschwangerschaften begleitet werden und es eine gute Kinder-Intensivstation gibt“, sagt Hoppe. Zum anderen sei es so, dass gleichzeitig in der Umgebung immer mehr Geburtsstationen schließen würden. „Daher ist das Einzugsgebiet von der Entbindungsstation in Coesfeld relativ groß“, schildert Hoppe und ergänzt, dass werdende Eltern teils sogar aus dem Ruhrgebiet anreisen würden. Diese Faktoren sorgen dafür, dass nur rund 15 Prozent aller Entbindungen in der Kreisstadt auf junge Mütter zurückzuführen sind, die auch in Coesfeld leben.

Nahezu gleichgeblieben mit 149 (150) ist die Zahl der geschlossenen Ehen. Wie bereits 2020 befinden sich darunter zwei gleichgeschlechtliche Eheschließungen. Die deutliche Mehrheit – 117 Paare – gab sich im Stadtschloss das Ja-Wort, 24 Trauungen haben in der Kapelle auf Haus Loburg und acht im Heimathaus in Lette stattgefunden. Den Trauungen gegenüber stehen mit 277 (260) deutlich mehr Auflösungen der Ehen. Ob dies durch Scheidung oder Tod geschehen ist, geht aus der Statistik nicht hervor.

Leicht angestiegen ist in 2021 die Zahl der Sterbefälle: Haben die Standesbeamten ein Jahr zuvor 418 Fälle bearbeitet, waren es ein Jahr später 428. Wie bei den Geburten liegt auch hier die Zahl beim weiblichen Geschlecht höher: 231 Frauen verstarben im vergangenen Jahr und 197 Männer.

Eine steigende Tendenz beobachteten die Standesamten auch im Hinblick auf die Adoptionen: 37 (24) waren es in 2021, und damit 13 mehr als im Vorjahr. Weitere interessante Zahlen: 384 (396) Namensänderungen bearbeitete das Standesamt in 2021, 1170 (1474) Mal wurde ein Antrag auf Änderung der Religionszugehörigkeit gestellt.