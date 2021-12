„Früheren Charme beibehalten“

Während aktuell die Handwerker im Jägerhof das Regiment führen, genießen die Gäste donnerstags bis sonntags abends ihren Glühwein in einem weißen Pavillon vor dem ehrwürdigen Haus in der Süringstraße. „Auf diese Weise können wir die Coesfelder schon einmal kennenlernen“, freut sich Michaela Müller, die neue Pächterin des Hotel-Restaurants. Außerdem sei dadurch auch für alle sichtbar, dass es mit dem Jägerhof weitergeht.

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wird der gastronomische Betrieb seine Pforten im Frühjahr 2022 öffnen. „Ein genauer Termin steht noch nicht fest“, teilt Hotelfachfrau Michaela Müller (46) mit, die mit ihrem Ehemann Ludwig Müller (55) bereits das Landhaus Lindenbusch in Weseke betreibt.

„Brasserie im Jägerhof“ wird das Lokal in Coesfeld heißen. Im vorderen Bereich soll ein Treffpunkt für Bier, Wein oder einen kleinen Happen, wie zum Beispiel ein warmes Baguette oder ein Rindercarpaccio, entstehen, ein Treffpunkt für Jung und Alt zum Klönen.

„Der Jägerhof wird seinen früheren Charme überwiegend beibehalten“, sagt die gebürtige Rheinländerin Michaela Müller. Der hintere Bereich des Restaurants wird mit neuen Tischen, Stühlen und einem Holzfußboden sowie neuen Vorhängen ausgestattet. Die Bänke an der Stirnseite des Restaurants erhalten einen neuen Bezug, und etwas frische Farbe darf auch nicht fehlen, verrät die neue Pächterin. Fototapeten zeigen Tiere aus der Jagd in Anlehnung an den Namen Jägerhof.

„Wir wollen immer einen Schritt voraus sein, ohne dabei Trends hinterher zu jagen“, betont Michaela Müller, Mutter zweier Töchter (acht und zehn Jahre alt).

Saisonale frische Küche habe oberste Priorität. Die Gäste würden keine Zauberei um Rohstoffe und Produkte erleben. Stattdessen werde Ehrlichkeit zwischen Küche, Gast und Service praktiziert. Michaela Müllers Ehemann ist gelernter Koch der gehobenen Gastronomie sowie Betriebswirt und hat schon für viele prominente Gäste gekocht. 20 Jahre lang hat er als Hoteldirektor gearbeitet, zuletzt im SportSchloss Velen. Das Paar ist gespannt auf seine Gäste in Coesfeld, die gehobene Küche erwarten dürfen, vom Thunfischtatar mit Mango Chutney bis hin zum Heilbutt auf Gemüse gebraten, von Wild bis zum Schnitzel vom Kalb.

Nicht nur der Restaurantbereich wird überarbeitet, sondern auch die Hotelzimmer sind samt Bädern bereits renoviert. Das trifft auch auf die ehemalige Betriebswohnung zu, die als Wohnung mit drei Schlafzimmern für größere Gruppen bis zu sechs Personen als Einheit vermietet werden soll.

Eigentümerin Maria Kiffmeyer (80) freut sich sehr über die neuen Pächter, die wieder Leben in den Jägerhof bringen werden. Die Gastwirtin im Ruhestand wünscht dem neuen Pächterpaar Müller alles Gute für den Start.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat Maria Kiffmeyer die Gaststätte 1994 erworben und 22 Jahre geleitet. Vor sechs Jahren hatte sie das Hotel-Restaurant in jüngere Hände gegeben. Das Pächterpaar hatte die Pforten im März dieses Jahres angesichts des Lockdowns in der Corona-Pandemie geschlossen.