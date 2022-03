Frust an der Zapfsäule ist groß

Nach dem ersten Schock beim Blick auf die Preistafeln an der Tankstelle zeigen viele Kunden weiterhin Unverständnis für die enorm gestiegenen Spritpreise. Für den Liter Diesel, der aktuell sogar teurer als Benzin ist, mussten die Kunden am Dienstagmittag in Coesfeld etwa 2,34 Euro bezahlen. Der Liter Super kostete zum selben Zeitpunkt 2,28 Euro.

Schwindelig wird so manchem Verbraucher aktuell beim Blick auf die Preisangaben an den Zapfsäulen der Tankstelle. Die Preise sind extrem gestiegen.

Die Reaktionen der Kunden auf die extrem hohen Preise seien zum Teil „ganz schön heftig“, wie nicht nur Madelaine Hochscherff, Mitarbeiterin der Freien Tankstelle von Bronk, festgestellt hat.

Sie selbst wiederum habe vollstes Verständnis für den Ärger in der Kundschaft. Seitdem die Treibstoffpreise kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschnellt seien, sei es an den Zapfsäulen deutlich ruhiger geworden. Jeder, der dazu in der Lage sei, das Tanken zu vermeiden, also auf das Fahrrad, E-Bike oder ein öffentliches Verkehrsmittel umzusteigen, mache davon aktuell Gebrauch. Aber viele könnten nun einmal nicht auf ihr Auto verzichten, weil sie es für einen weiten Weg zur Arbeit benötigen.

Wieder andere Kunden, die ihr Auto nicht täglich nutzen, würden gar nicht mehr volltanken in der Hoffnung, dass die Preise in den nächsten Tagen doch wieder fallen. Ein Großteil sei über verschiedene Tank-Apps gut informiert über das aktuelle Preisgeschehen, hat Madelaine Hochscherff festgestellt. Wer allerdings glaube, dass das Tanken, wie man es aus der Vergangenheit gewohnt war, am späten Abend am günstigsten sei, könne sich täuschen. „Das ist aktuell nicht immer der Fall“, kommentiert sie. Die Preise ändern sind sich binnen 24 Stunden bis zu zehn Mal.

Mittlerweile hat sie sich an die Kommentare der Kunden gewöhnt, die da lauten: „Ich wollte jetzt nicht die ganze Tankstelle kaufen.“

Eine Mitarbeiterin einer anderen Tankstelle in Coesfeld, die namentlich nicht genannt werden möchte, sieht einem weiteren Preisanstieg mit Sorge entgegen. Im August vergangenen Jahres habe der Liter Diesel noch 1,26 Euro gekostet, vor vier Wochen noch 1,76 Euro. Spätestens bei 9,90 Euro sei das Ende der Fahnenstange erreicht, sagt sie.

Denn dann müssten neue Preistafeln an den Tankstellen installiert werden, weil ein höherer Betrag nicht mehr darstellbar sei, kommentiert sie mit Resignation. Auch sie selbst sei schließlich von der enormen Preissteigerung betroffen. Sie halte es nicht für richtig, dass die Preisentwicklung jetzt auf den Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Energieversorgung geschoben würde. Zuvor sei es die Corona-Krise gewesen. „Die Politik muss dringend eingreifen“, sagt sie.

Etliche Tankstellenbetreiber möchten sich zur aktuellen Situation gar nicht erst äußern und verweisen auf die jeweiligen Zentralen der Mineralölgesellschaften. Aral-Pressesprecherin Eva Kelm betont, dass ihr Unternehmen verpflichtet sei, die Preisentwicklung transparent darzustellen. Der Preis von Super E 10 würde sich zum Beispiel wie folgt zusammensetzen: 99,1 Cent Einkaufspreis (47 Prozent), 99,6 Cent Steuern (47 Prozent) sowie Kosten 13,2 Cent und Gewinn ein bis zwei Cent (sechs Prozent) zusammensetzen.