Für die Ewigkeit: Die-La-Hei-Bütt digital

Museumsstück kann künftig in vielen Größen und Materialien in 3D gedruckt werden

Coesfeld

Klein, vielleicht als Anstecknadel. Mittelgroß als Geschenk oder Andenken. Noch größer als Ausstellungsstück oder gar in Originalgröße als Rednerpult für närrische Beiträge. Die Bütt der Die-La-Hei ist ab sofort vielseitig einsetzbar. Der Grund: Die Karnevalisten haben sie digitalisieren lassen und können anhand der Daten jetzt 3D-Drucke etwa aus Kunststoff, Metall oder Keramik in Auftrag geben – und das in jeder beliebigen Größe. „Was wir machen werden, ist noch völlig offen“, sagt Die-La-Hei-Präsident Jochen Hunkemöller. „Wir sind jetzt frei, die Daten für unsere Zwecke zu nutzen“, freut er sich, dass Elferratsmitglied Stephan Beck „die gute Idee“ hatte, die historische Bütt in Gestalt des Ochsenkopfs mit seinen aufleuchtenden Augen digital erfassen zu lassen – von der Firma sigma3D GmbH in Gescher.

Von Ulrike Deusch