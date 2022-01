Für eine Bagatelle in die Zelle

Als Schwarzfahrer hinter Gitter? Was unverhältnismäßig klingen mag, ist in deutschen Gefängnissen Alltag – auch in Coesfeld. Diese Praxis belastet Justiz und Steuerzahler und wird deshalb längst nicht mehr nur von Sozialromantikern kritisiert.

Aber wie kommt es überhaupt dazu? Wer ohne Fahrkarte Bus- oder Bahn fährt, macht sich strafbar. Fast 50 Prozent der Schwarzfahrer sind jedoch mittellos und können auch die Strafe von 60 Euro nicht bezahlen. Dann landet der Fall bei den Staatsanwaltschaften. Rund 100 000 Fälle sind das in NRW pro Jahr und damit fast 10 Prozent der Verfahren. Zu einer Freiheitsstrafe werden die Wenigsten verurteilt, nicht selten aber zu Geldstrafen. Und wer diese nicht bezahlt, kann in letzter Konsequenz im Gefängnis landen. Die Geldstrafe wird mit einer so genannten Ersatzfreiheitsstrafe getilgt.

Um das zu verhindern, kommt die Gerichtshilfe des Ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz in Spiel. „Da liegen noch einige Schritte dazwischen bis es zu einer Verbüßung kommt“, sagt Jörg Jüttner, Leiter der Coesfelder Dienststelle des Ambulanten Sozialen Dienstes NRW beim Landgericht Münster. So könne eine Geldstrafe auch durch freie Arbeit getilgt werden. Seit diesem Jahr sind fünf Stunden für einen Tagessatz zu leisten. Auch Fristverlängerungen oder Ratenzahlungen seien möglich. „Es gibt einige Möglichkeiten, eine Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden“, so Jüttner. „Wenn wir einen Kontakt hinkriegen, klappt das ganz gut.“ Aber es bedürfe der freiwilligen Mitwirkung der Klienten. „Manche wollen auch gar nicht.“

Und so kommt es immer wieder zu Haftstrafen für Bagatell-Delikte. In der Coesfelder Zweigstelle der Justizvollzugsanstalt Münster wurden im vergangenen Jahr zehn Ersatzfreiheitsstrafen verbüßt, wie Pressesprecherin Katja Krupa auf Nachfrage berichtet. Dies sei ein Viertel der in Coesfeld verbüßten Haftstrafen. Der relativ hohe Anteil sei darauf zurückzuführen, dass die Zweigstelle mit 44 Haftplätzen recht klein ausfalle.

Die Delikte seien vielfältig, so Krupa. Was sie gemeinsam haben ist, dass sie eigentlich nicht für eine Haftstrafe ausgereicht hätten. „Es sind oft Schwarzfahrer“, sagt Jüttner. Aber auch alle anderen Straftaten, bei denen eine Geldstrafe möglich ist.

Die Kosten gibt Sprecherin Krupa mit 150 Euro pro Tag und Häftling an, inklusive Bau- und Sachinvestitionen. So fällt schnell ein Vielfaches der Geldstrafe an. Zu der reinen Unterbringung kommt noch, dass personelle Kapazitäten der Justiz gebunden werden. „Da sind schon viele Leute mit beschäftigt“, so Jüttner. „Natürlich ist das in bestimmten Fällen unverhältnismäßig“, meint er. „Aber es muss auch mal eine Konsequenz folgen.“

Zur Frage nach der Sinnhaftigkeit von Freiheitsstrafen verweist Krupa auf das Landesjustizministerium. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) kämpfte seit Beginn seiner Amtszeit für die Abschaffung des Schwarzfahrens als Straftatbestand. Dass jemand, der einmal keine Fahrkarte gekauft habe, im Gefängnis landen könne, nannte er eine „Fehlentwicklung“. Jeden Tag wende das Land mehr als 100 000 Euro auf, um Menschen zu inhaftieren, die das Gericht gar nicht inhaftieren wollte. Durch die Umwandlung in eine Ordnungswidrigkeit könne man Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und Gefängnisse entlasten. Diesen Plan hat er inzwischen mangels Erfolgsaussichten aufgegeben. Stattdessen fordert er nun ein Sozialticket für Hartz-IV-Empfänger. Das sei am Ende deutlich günstiger als die Ersatzfreiheitsstrafen. Solche Ansätze unterstützt auch Jörg Jüttner. „Da könnte man Geld investieren, dass man anderweitig einsparen kann.“

Wie das auch klappen kann, zeigt Satiriker Jan Böhmermann, der mit seinem „Freiheitsfonds“ über 100 Häftlinge freikaufte. Mit dem spendenfinanzierten Einsatz von 126 000 Euro habe die Aktion dem Steuerzahler rund 1,4 Millionen Euro erspart, rechnet er vor.