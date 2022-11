Für Frohsinn – gerade in schwerer Zeit

Unüberhörbar beginnt die Pressekonferenz, zu der die drei karnevalistischen Vereinigungen eingeladen haben: „Helau!“ „Wilau!“„Die-La-Hei!“ „Wir haben es noch nicht verlernt“, schmunzelt Volker Barenbrügge, Vorsitzender der Nachbarschaft Wittenfeld, und spielt auf die Corona-Pause an, die die Narren in den vergangenen zwei Jahren ausgebremst hat. In der kommenden Session, die heute beginnt, wollen sie endlich wieder durchstarten – haben aber neben vielen guten Nachrichten auch eine bedauerliche mitgebracht: „Der Büttabend im Zelt in Goxel muss ausfallen“, sagt Volker Barenbrügge. Zum ersten Mal seit über 40 Jahren.

Karnevalisten starten mit Hoffnung und Sorgen in die Session / Kein Büttabend in Goxel

Die wirtschaftliche Situation und das Verantwortungsgefühl in der Energiekrise nennt er als Gründe für die Entscheidung, die die Karnevalisten der Nachbarschaft Wittenfeld mit schwerem Herzen getroffen hätten. Um über 60 Prozent hätten Zeltverleiher zum Teil die Kosten angehoben. „Das können wir nicht finanzieren“, redet Barenbrügge Klartext. Ein Festzelt durch hohen Energie-Aufwand auf Temperatur zu bringen, finden die Wittenfelder in Zeiten, in denen jeder zum Energiesparen aufgerufen ist, nicht vertretbar. Stattdessen setzen die Goxeler unter dem Motto „Ob Groß, ob Klein – Karneval muss sein“ auf den beliebten Umzug am Tulpensonntag und wollen im Heidekrug Party machen. Dass der Kinderkarneval dort eher für die kleinen Narren aus Goxel gedacht ist und nicht mehr die zuletzt rund 300 Kinder Platz finden können, bedauern die Wittenfelder sehr.

Auch wenn AnKoBlu und Die-La-Hei dank Kolpinghaus und Bürgerhalle keine Raumprobleme haben – Sorgen bedrücken alle närrischen Vereinigungen gleichermaßen. Coronajahre und Sessionsausfälle sind nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Und jetzt? Abgesehen von der ungewissen Pandemie-Situation im Winter fragen sich die Karnevalisten, inwieweit die Coesfelder angesichts der krisenhaften Weltlage und der wirtschaftlichen Gesamtsituation erst recht ein paar unbeschwerte Stunden und schöne Zeit verbringen wollen, oder ob sie weder Lust noch Geld für Narretei haben.

„An unseren Eintrittspreisen für den Büttabend werden wir nichts ändern“, kündigt Die-La-Hei-Präsident Jochen Hunkemöller an, AnKoBlu legt sich noch nicht fest. Dass insgesamt aber mit steigenden Getränkepreisen zu rechnen ist, darin sind sich alle einig. Die Karnevalsgesellschaft will dieses Mal unter dem Motto „Die-La-Hei – das Musical“ feiern und hofft, dass die Kartennachfrage groß und die Sorge vor Corona-Ansteckung klein ist.

Dass vor allem die Seniorenveranstaltungen mit Blick auf die Pandemie weniger gefragt sein könnten, befürchten Jochen Hunkemöller und Markus Eckrodt, Vorsitzender der Karnevalistischen Vereinigung AnKoBlu, gleichermaßen. „Ob wir den Büttnachmittag durchführen können, ist derzeit noch offen“, sagt Eckrodt. Um das Ansteckungsrisiko grundsätzlich zu minimieren, gibt es erstmals wieder zwei AnKoBlu-Büttabende – nicht, damit doppelt so viele Besucher Platz finden, sondern um eine lockere Sitzordnung möglich zu machen. „Karneval wird zum Festival – Louder than Hel(l)au“, lautet das Motto in Anlehnung ans Metal-Festival in Wacken.

„Wir Karnevalisten wollen in der kommenden Session ein Zeichen setzen für den Frohsinn und positiv in die Zukunft blicken“, so Hunkemöller. Und Eckrodt wirbt für Humor und ein Augenzwinkern – gerade in schwerer Zeit.