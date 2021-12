Fußgängerzone muss warten

Coesfeld

„Irgendetwas ist da verquer“, meinte Gerrit Tranel (CDU), als es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses um die Prioritätenliste für die Verkehrsplanung der Stadt Coesfeld im Jahr 2022 ging. In der Liste wird nämlich die Neugestaltung der Fußgängerzone ohne Priorität aufgeführt, soll heißen, 2022 läuft in diesem Punkt gar nichts. Tranel sah darin einen Widerspruch zu dem Eindruck, der in der Öffentlichkeit erweckt wird, dass nämlich die City besondere Priorität hat. „Überall laufen Diskussionen, was mit unserer Innenstadt passieren soll. Warum dann keine Priorisierung für die Neugestaltung der Fußgängerzone, zumal schon Mittel in den Haushalt eingestellt wurden?“, so Tranel, der für seine Fraktion beantragte, der Fußgängerzone Vorrang zu geben.

Von Christine Tibroni