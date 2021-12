Gänse gefüttert und gestreichelt

Billerbeck

Wie lange sie getüftelt und das Handy hin- und her geschwenkt hat, kann Anne Middendorf gar nicht mehr sagen. „Aber irgendwann hatte ich’s“, schaut sie lächelnd zurück auf den Moment, an dem sich ihre Kinder Pia und Jakob vor der Kolvenburg genau so platziert hatten, dass es auf dem Foto so aussieht, als ob sie die zwei Gänse, die in Wirklichkeit nur virtuelle Begleiter sind, füttern und streicheln. Für dieses Bild gab es den zweiten Preis im Wettbewerb „Liebe Grüße aus Billerbeck“, den die Stadt anlässlich der Einführung der Stadtrundgangs-App „Gans Billerbeck“ im Sommer ausgeschrieben hatte. Den ersten Preis räumte Claudia Ricker ab, die die beiden Gänse in einer idyllischen Szenerie auf dem Johannikirchplatz spazieren gehen lässt. Weiterer Gewinner (ebenfalls Platz zwei) ist Familie Brandt aus Norddeutschland, die als Touristen beim Stadtrundgang ihren Nachwuchs zu den beiden Gänsen in den Liegestuhl setzten.

Von Ulrike Deusch