Gänsehaut beim Sagenabend

Er hat eine gute Tradition: Auch in diesem Jahr veranstaltet der Heimatverein wieder einen Sagenabend. Am Donnerstag (20. 10.) werden um 19 Uhr in der Stadtbücherei spannende historische Geschichten, Balladen und Lieder aus der Region präsentiert.

Laden zum Sagenabend am 20. Oktober in die Stadtbücherei ein: (v.l.) Edith Eckert-Richen, Hans Noster, Maria Busemann-Holters und Valentin Merschhemke.

„Oh schaurig ist’s übers Moor zu gehn“, dichtete schon Annette von Droste-Hülshoff. Und tatsächlich: Um das Münsterland mit seinen Wäldern, Mooren und unzähligen Schlössern und Burgen ranken sich viele Sagen. Maria Busemann-Holters und Valentin Merschhemke haben in den vergangenen Monaten wieder neue Münsterländer Sagen und Märchen gesammelt, in denen dämonische und bösartige Nachtwesen ihr Unwesen treiben. Fündig wurde man auch in den Archiven benachbarter Heimatvereine, heißt es in der Pressemitteilung. Maria Busemann-Holters, aufgewachsen im barocken Herrenhaus Vogelsang in Ahsen (Datteln), hat Sagen und Legenden aus dem alten Vest Recklinghausen zusammengetragen. Die in heutiger Sprache neu erzählten Geschichten laden zu einem mystischen Streifzug durch die Region zwischen Haltern am See und Gladbeck, Dorsten und Castrop-Rauxel ein.

„All diese Geschichten warten darauf, erzählt zu werden“, so Valentin Merschhemke. Sagen wurden mündlich weitergegeben, vor allem in den sogenannten Lichtstuben, wo sich die Dorfbevölkerung zum Erzählen, Spinnen oder Kartenspiel traf. Da häufig nur noch Reste des alten Erzählgutes erhalten seien, haben Busemann-Holters und Merschhemke versucht, diese Fragmente der Überlieferung in eine unterhaltsame Form zu bringen: „Bei Sagen, Legenden, Märchen, auch bei den großen Mythen gibt es kein Original. Sagen sind nie etwas Starres, sondern haben sich immer wieder verändert“, weiß Merschhemke. „Es ist daher auch erlaubt, ihre Geschichten etwas auszumalen ohne jedoch den Kern der jeweiligen Überlieferung zu verfälschen“, ergänzt Maria Busemann-Holters.

Den beiden Literaturliebhabern merkt man ihre Freude an den unheimlichen Geschichten von Werwölfen, bösen Baumgeistern, Moorteufeln und anderen Spukgestalten an, die bestimmt auch junge und ältere Zuhörer in den Bann ziehen werden, ist sich die Vorsitzende des Heimatvereins, Edith Eckert-Richen, sicher. Wie in den vergangenen Jahren sorgt Hans Noster für den musikalischen Rahmen und schafft mit eigens ausgewählten Stücken eine besondere Stimmung.

Mit dem Sagen-, Legenden- und Liederabend wird die Tradition fortgeführt, die der 2021 verstorbene Josef Vennes, langjähriger Vorsitzender des Heimatvereins und ehemaliger Bürgermeister, begründet hat. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Arbeit des Heimatvereins wird gebeten.