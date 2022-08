Gänsehaut und Jubelklänge

(fs). Es ist eine Idee, die dem Musikproduzenten Frank Peterson beim Besuch des königlichen Klosters von San Lorenzo kam: altertümliche gregorianische Klänge mit moderner Musik mischen. Das Ergebnis ist Gregorian, die mit ihrer „Pure Chants Tour 2023“ am 1. Februar kommenden Jahres in der Bürgerhalle auftreten. Nur einen Monat später folgt der nächste Hochkaräter an gleicher Stelle: Die New York Gospel Stars melden sich nach zwei Jahren Coronapause am 7. März 2023 mit einem großen Knall zurück und feiern ihr 15-jähriges Bestehen. Für beide Konzerte sind noch Karten im AZ-Ticket-Service erhältlich.

Gregorian und New York Gospel Stars kommen 2023 in die Bürgerhalle

Bei jeder Show wird klar, wie sehr die New York Gospel Stars an Gott glauben und die frohe Botschaft sowie den Spirit dem Publikum überbringen möchten.

Gregorian hat bis heute laut Pressemitteilung der Veranstalter weltweit über zehn Millionen Tonträger verkauft und Gold- und Platin-Status in 24 verschiedenen Ländern erzielt. Rund drei Millionen Besucher haben das Ensemble bei seinen Konzerten in 31 Ländern live gesehen und ließen sich von den Live-Auftritten der Männer in Mönchskutten begeistern. Die stimmgewaltigen Sänger bekommen es immer wieder aufs Neue hin, Gänsehaut-Momente zu schaffen. Ihre Mischung aus gregorianischem Gesang mit moderner Rock- und Popmusik gepaart mit spektakulären Bühnenshows macht Gregorian einzigartig und atemberaubend.

Bei ihrer jetzigen Tour geht es Gregorian vorrangig um die Authentizität und pure Musik, untermalt von traumhaften Lichtbildern – ein besonderes Erlebnis für alle Fans von mystischer Musik.

Gerade in so einer schwierigen Zeit, während einer weltweiten Pandemie sei es Zeit für „gute Nachrichten“ – wofür der Gospel stehe. Die New York Gospel Stars möchten ihr kleines Jubiläum ordentlich und standesgemäß zelebrieren und das Publikum dabei zum Jubeln, Mitsingen und Mittanzen bringen.

Die New York Gospel Stars zählen zu den besten Gospel-Formationen weltweit, und ihre Show ist ein packendes Erlebnis für Groß und Klein, heißt es in der Ankündigung. Die Gruppe ist so unverwechselbar wie ihre Heimatstadt New York. Das Besondere an den New York Gospel Stars ist: Jedes Jahr bekommt man – natürlich neben der Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören.

Jedes Mitglied hat eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, wie es mit dem Publikum interagiert. So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt, verspricht die Gesangsgruppe.

Zur Geltung kommen die freudigen, mitreißenden, begeisternden, aber auch teilweise melancholischen und traurigen Lieder jedoch erst durch die warmen Stimmen, gefühlvollen Interpretationen, starken Emotionen und voluminösen Organe. Die eindringlichen Merkmale ihrer Stimmen gehen direkt unter die Haut. 7 Tickets gibt es für Gregorian ab 40 Euro und für die New York Gospel Stars ab 32 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Dazu gehört auch der Ticket-Service der AZ im Pressehaus in Coesfeld sowie in den Geschäftsstellen in Gescher und Billerbeck.