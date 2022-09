Gas-Lkw zwischen Top und Flop

Coesfeld

Die acht Lkw aus der Flotte der Spedition Messing sollten eigentlich für eine CO2-arme Zukunft des Transportwesens stehen. Nun stehen sie vor allem: still. Denn während das Import-Flüssiggas die Lücke in der deutschen Gasversorgung sichern soll, macht dessen Preisanstieg für den Spediteur jede Fahrt zum Verlustgeschäft. „Als wir die Fahrzeuge bestellt haben, lag der Preis bei 70 Cent, zur Auslieferung bei einem Euro“, berichtet Geschäftsführer Christian Meßing. „Gefahren sind wir bis drei Euro und inzwischen kostet LNG vier Euro plus Mehrwertsteuer.“

Von Falko Bastos