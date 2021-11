Gasflaschen nicht gesichert

Coesfeld

Bei Kontrollen haben Polizisten des Verkehrsdienstes am Sonntag einen Transporter gestoppt. Gegen 13.20 Uhr kontrollierten die Beamten das Fahrzeug auf der B 474 in Coesfeld. Es hatte unter anderem nicht gesicherte Gasflaschen geladen. Lediglich ein „Pseudo-Spanngurt“ lag über den Flaschen. Bei einer Vollbremsung, rasanten Kurvenfahrt oder einem Unfall wären diese gegen die Fahrzeugwand oder auf Materialien geschleudert worden, heißt es dazu in einer Mitteilung der Polizei. Zudem befand sich keine Gefahrengut-Kennzeichnung an dem Transporter.