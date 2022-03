„Gegen den Irrsinn“: Eine Leine voller Friedensappelle

(rk). Groß war der Zuspruch, den die Friedenskundgebung von einigen Letter Vereinen und Verbänden am Samstag auf dem Gemeindeplatz in Lette fand. Spontan hatte sich dienstags zuvor ein kleines Organisationsteam gefunden und den Ablauf entwickelt. Im Rekordtempo verbreitete sich der Aufruf zur Teilnahme, sodass rund 300 Teilnehmende aller Generationen zum Gemeindeplatz kamen – darunter viele Kinder mit ihren Eltern. Und einige Senioren aus der BHD-Seniorenwohnanlage ließen sich mit ihren Rollstühlen zur Friedensaktion schieben.

Zwei lange Wäscheleinen hingen am Wochenende auf dem Gemeindeplatz in Lette. Simon und seine Mutter hatten gleich drei Bilder dabei, die sie zu der Aktion beitrugen.

„Wenn sie gerufen werden, lassen sich die Letteraner nicht lange bitten“, so Andrea Wichmann in ihrer Begrüßung. „Wir alle wollen ein Zeichen gegen den Irrsinn setzen. Diese Kundgebung für den Frieden verbindet uns mit ganz Europa.“ Dank der sozialen Medien konnte diese Solidarität unmittelbar weitergegeben werden, denn einige veröffentlichten ihre Fotos und Eindrücke aus Lette direkt an ukrainische Bekannte.

Gisela Schulze Tast las einen Text über die Organisation der plötzlichen Flucht einer jungen ukrainischen Familie „aus dem ganz normalen Alltag“ vor. Während die Kleinsten munter die Rutsche hinuntersausten, lauschten die größeren Kinder immer aufmerksamer und betroffener diesem eindringlichen Text.

Auch die Kinder fanden am Maltisch und zuvor in der Grundschule beachtenswerte Darstellungsformen für ihre Interpretationen zum Krieg und ihr Mitgefühl. Sogar die Wäscheklammern gingen aus, und die langen Leinen zwischen den Bäumen am Gemeindeplatz konnten die 127 bebilderten Friedensappelle und -wünsche kaum fassen. „Sie werden noch eine Weile in den Fenstern der alten Bücherei an der Lindenstraße gezeigt“, empfiehlt Silvia Rust vom Organisationsteam.

Diakon Klaus Zimmermann stellte außerdem die Angebote der evangelischen und katholischen Pfarrgemeinden in Coesfeld und Lette vor und sprach mit den Teilnehmenden ein Gebet. Die Pfadfinder verteilten das Friedenslicht aus Bethlehem, das sie seit Weihnachten hüten.