Gegen Lebensmittelverschwendung

Coesfeld

Um die 70 Teilnehmer haben sich gestern auf dem Hof Rahmann in Harle getummelt. Darunter Flüchtlinge und Bedürftige. Denn Andreas Rahmann hat auf Initiative von Coesfeld for Future ein Erdbeerpflücken angeboten. Gemeinsam haben die Teilnehmer für die Tafel gepflückt, die die Erdbeeren heute bei ihrer Ausgabe verteilen wird. Am Ende durften sich die Beteiligten eine eigene Kiste befüllen.

Von Franziska Ix