Gegen Müll-Hotspots in Umwelt und Natur

In jüngster Zeit sind es oft Corona-Schutzmasken, die in der Umwelt entsorgt werden. Das Foto stammt von Familie Rotthäuser. Sie ist auf eigene Initiative und ausgestattet mit Grillzange und Stoffbeutel losgezogen und hat auf Gehwegen, Parkplätzen, aus Gräben oder in der Innenstadt Masken gesammelt. „Die traurige Bilanz dieser Mission: etwa 1500 Stück“, schreibt Heino Rotthäuser. Vielleicht wird es ab jetzt besser.

Fast auf den Tag genau sieben Monate sind vergangen, seitdem unsere Zeitung Hinweise von über 40 Leserinnen und Lesern zu 16 Hotspots im Stadtgebiet, an denen Abfallgefäße und Hundekotbeutel-Spender fehlen, an Bürgermeisterin Eliza Diekmann und die Umweltausschuss-Vorsitzende Sarah Albertz übergeben hat. Jetzt kündigte Albertz in der Ausschusssitzung an, dass die Stadt nächste Woche an 14 Standorten nachbessern wird. „In gemeinsamen Gesprächen haben wir versucht, das Maximum herauszuholen“, berichtete sie über die Kooperation von Verwaltung und Umweltpolitikern im Sinne der vielen Bürger, die sich nach einem Aufruf unserer Zeitung im Frühjahr geäußert und Verbesserungsvorschläge gemacht hatten.

Alle Anregungen seien geprüft worden, so Albertz – aber nicht alle konnten verwirklicht werden. „Das hatte verschiedenen Gründe“, erklärte sie. „Manchmal handelte es sich bei den Vorschlägen für Standorte um private Flächen oder es gab bereits Gefäße in unmittelbarer Nähe, manchmal war die gewünschte Stelle nicht genau nachzuvollziehen“, nannte sie Beispiele. Und die Orte müssten auch mit dem Fahrzeug für die Leerung gut erreichbar sein und sich in die Route einfügen, waren praktische Aspekte zu beachten. Die genauen Standorte werden veröffentlicht, wenn die Arbeiten erfolgt sind. Berücksichtigt wurden unter anderem Hornebach Wiedauer Weg, Bischofsmühle und Thors Hagen.

Abgesehen von dem Wunsch nach zusätzlichen Abfallgefäßen und Hundekotbeutel-Spendern hatten in der Diskussion im Frühjahr sowohl die Bürger als auch die Vertreter im Umweltausschuss betont, dass es bei dem Thema auch darum gehe, bei den Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ihren Müll nicht in der Umwelt zu entsorgen.