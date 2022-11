Geier kreist über dem Coesfelder Berg

Coesfeld

(ds/job). Ein Schelm, wer denkt, dass der Vogel durch das hohe Plan-Defizit, das Bürgermeisterin Eliza Diekmann bei der Haushaltseinbringung verkündete, angelockt wurde. Fest steht aber: Ein waschechter Geier kreiste vor ein paar Tagen über Coesfeld. Genau gesagt: ein Bartgeier. Simon Holthaus, Sohn unseres Lesers Heinz-Josef Holthaus, sichtete ihn am 3. November bei einem Spaziergang am Coesfelder Berg. Dort saß der auffallend große Vogel auf einem Hochsitz. Experten des Naturschutzbundes waren sich nach Sichtung des Fotos, das er mit dem Smartphone machte, schnell einig, dass es sich tatsächlich um einen Bartgeier handelt. Der Bart an Schnabel verriet den Besucher. Normalerweise kommen die Aasfresser nur in den österreichischen Alpen, den Pyrenäen und in Afrika vor. In Coesfeld hat sich nach Nabu-Angaben noch nie einer blicken lassen. „Die relativ hohen Temperaturen dürften dem Jungtier auf der Suche nach einem eigenen Revier wohl dazu verleitet haben, sich in unsere Breiten vorzuwagen, vielleicht aus jugendlichem Leichtsinn“, vermutet Heinz-Josef Holthaus.