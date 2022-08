Gemeinde erlebt bewegenden Moment

Dreimal klopft Pfarrdechant Johannes Arntz nach altem Ritus an das hölzerne Portal der Lambertikirche. Endlich kommt am Samstagnachmittag der Moment, dem die Gemeinde St. Lamberti nach einer Umbauzeit von 16 Monaten, dem Auf und Ab von Coronabestimmungen sowie Einschränkungen des Gemeinde- und Chorgesangs, erwartungsvoll entgegensieht. Die Türen geben den Blick auf das renovierte Innenleben der altehrwürdigen Pfarrkirche frei, die zum Eröffnungsgottesdienst in hellem Glanz erstrahlt. Mit ihrer Geschichte und ihren Kunstdenkmälern ist die Lambertikirche nicht nur Gottesdienstraum, sondern auch ein zentraler Ort für die Stadt Coesfeld.

Unter festlichen Orgelklängen zieht die Gemeinde in das Gotteshaus ein und nimmt auf der neuen Bestuhlung um die mit Blumen und Kerzen geschmückte Altarinsel herum Platz. Auch die alten Kirchenbänke stehen wieder in der bekannten Anordnung für die rund 400 Besucher im Kirchenschiff bereit. Von dort aus nehmen sie den neuen Kirchraum mit Blick auf das verhüllte Coesfelder Kreuz feierlich in Besitz. Viel Licht spendet das umgestaltete Gotteshaus mit seinen weiß getünchten Wänden und einer neuen Chororgel. Sichtlich bewegt stimmt die Gemeinde in das Lied zu Ehren des Kreuzes ein, das während des Umbaus in der Jakobikirche weilte.

„Das war sehr festlich“, kommentiert ein Gottesdienstbesucher die zweieinhalbstündigen liturgischen Feierlichkeiten beim anschließenden Empfang auf dem Marktplatz. „Endlich war die Kirche mal wieder richtig voll“, stimmt ein anderer zu.

Auf die Frage, wo das alte Orgelpositiv der Firma Stockmann im Zuge der Umbaumaßnahmen verblieben sei, erklärt Dorothee Backes als Mitglied von Kirchenvorstand und Steuerungsgruppe: „Das Instrument wurde verkauft. Der Erlös ist in die Finanzierung der neuen Chororgel von Fleiter aus Münster-Nienberge eingegangen, die von der Volksbank unterstützt wurde. Wir hatten ein totes Fenster in der Kirche, vor dem jetzt der neue Orgelprospekt hängt. Somit haben wir nun ideale Bedingungen für kleinere Feiern geschaffen“, erläutert Backes das neue Raumkonzept von Architekt Carlo Koeppen.

Größere Veranstaltungen finden weiterhin in der Jakobikirche statt, die bereits mit einer neuen Orgel ausgestattet ist. „Der Gemeindeprozess machte diese Veränderungen erforderlich. Kantor Maximilian Kramer erachtete die Chororgel für die Lambertikirche als notwendig“, so Backes. Der neue Ambo ist über einen Motor drehbar, sodass nun auch Feiern um das Kreuz herum möglich sind. Küsterin Claudia Lobbe kann den Schalter für den Ambo von der Sakristei aus betätigen.

Nach dem Gottesdienst äußert ein Besucher den Wunsch, allein zu sein und sich die Kirche in Ruhe anzuschauen. In den nächsten Wochen lässt sich der Kirchraum mit seinen Veränderungen frei entdecken. Ebenso bietet die Gemeinde am 26. August sowie am 2. und 9. September jeweils um 17 Uhr etwa einstündige Kirchenführungen ohne Voranmeldung an.

Die St.-Lamberti-Gemeinde lädt in der letzten Kreuzwoche 2022 am 11. September zum Hochamt mit Altar- und Orgelweihe durch Bischof Felix Genn ein. John Leavitt´s „Missa festiva“ wird in einer Fassung für Chor, Solo, Orgel und drei Schlagwerker unter der Leitung von Kantor Maximilian Kramer erklingen.