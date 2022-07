Gemeinde von Beschilderung enttäuscht

Die Evangelische Kirchengemeinde ist immer noch enttäuscht von der Beschilderung ihres Gotteshauses im Fußgängerleitsystem der Stadt. Ungeachtet der „sehr guten Zusammenarbeit“ mit Blick auf das Kapuzinerquartier, habe die Gemeinde in diesem Punkt bei der Stadt „auf Granit gebissen“, wie Finanzkirchmeisterin Sabine Kucharz bedauert.

Rückblick: Als die Stadt im März 2021 das Fußgängerleitsystem installierte, unterschied sie zwischen Haupt- und Nebenzielen. Dies führte dazu, dass lediglich ein Schild auf dem Marktplatz auf das „Nebenziel ev. Kirche“ hinwies. Der Theologin Dr. Sabine Plonz war dies bei ihrem Stadtrundgang nicht entgangen. Sie forderte angesichts des „anerkannten Baudenkmals aus der Barockzeit“, das „nicht nur architektonisch, sondern auch lokal- und konfessionsgeschichtlich interessant“ ist, eine angemessene Beschilderung. Dieser Forderung schloss sich auch die Evangelische Kirchengemeinde an. Konkret: Überall dort, wo auf die Lambertikirche hingewiesen wird, solle auch die evangelische Kirche ausgeschildert werden. Bürgermeisterin Eliza Diekmann gelobte nach Rücksprache mit der Gemeinde Besserung.

Passiert ist nun – über ein Jahr später – nicht viel. „Im Grunde ist der Zustand so belassen, sodass die Kirche am Markt für Besucher und Einwohner von Coesfeld weiterhin nicht existiert, während über die Schilder auf Lamberti inflationär hingewiesen wird“, schüttelt Plonz den Kopf. „Und zahlreiche andere Ziele und relevante Bauten sind auffindbar und somit auch kurz erklärt“, sagt die Wissenschaftlerin.

„Es sind vier oder fünf Schilder hinzugekommen“, meint Sabine Kucharz. Auch das sei noch enttäuschend, da die evangelische Kirche als ehemalige Jesuitenkirche „nicht nur ein Zeugnis der Stadtgeschichte ist, wie Frau Plonz ausführt, sondern auch der Religionsgeschichte in der Region“, sagt Kucharz. Kürzlich habe man sogar einen Denkmalförderbescheid bekommen, sodass künftig auch die Netze an der Außenfassade abgenommen werden dürfen. „Wir nehmen eine Menge Geld in die Hand, um das Gebäude zu retten“, sagt die Finanzkirchmeisterin. Da wünsche sie sich etwas mehr Wertschätzung. „Wir müssen immer sagen: Uns gibt es ja auch“, zieht das Presbyteriumsmitglied einen Vergleich zu den katholischen Gotteshäusern.

Die Stadt hingegen hat nicht vor, weitere Hinweisschilder auf die evangelische Kirche anzubringen. Marie Bongers von der Pressestelle der Stadt Coesfeld betont jedoch: „Durch die Beschilderung wird keinesfalls eine der Kirchengemeinden durch die Stadt Coesfeld bewertet oder bevorzugt.“ Es sei vielmehr so, „dass alle drei Kirchen das Coesfelder Stadtbild prägen, wobei die Lambertikirche die zentrale Orientierung bietet und die evangelische Kirche und die Jakobikirche hier in der touristischen und historischen Bedeutung gleichzusetzen sind“, erläutert Bongers. Daher habe man nach der ersten Beschilderung die Zahl der Hinweise angepasst und die evangelische Kirche „im gleichen Umfang beschildert wie die Jakobikirche“. Die evangelische Kirche als „Primärziel“ auszuweisen, sei der Kirchengemeinde jedoch nicht zugesichert worden.