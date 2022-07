Gemeinsam für bunten Kulturraum

Was wird langfristig aus dem Natz-Thier-Haus? Während bis zum 31. Oktober noch Nutzungskonzepte bei der Stadt eingereicht werden können, redet Hartwig Heuermann vom Team des „Fair gehandelt“-Ladens, der seine Wurzeln in der Gemeinde St. Lamberti und seine vorübergehende Adresse im Natz-Thier-Haus hat, schon über die Zukunft. Er entwirft das Szenario eines offenen Kulturraums, der sich vom Natz-Thier-Haus quer über die Straße ins Paradies der Jakobikirche fortsetzen könnte. „Aus den Anforderungen an das Konzept ergibt sich ganz klar, dass nicht ein Nutzer allein alle Auflagen erfüllen kann. Deshalb wollen wir schon mal zeigen, wie Kooperationen aussehen könnten“, sagt Heuermann. „Wir“ – das sind Künstler und Kulturschaffende aus Coesfeld. „Eine offene Gruppe, wer möchte, kann gern mit seinen Ideen dazustoßen“, so Heuermann.

Stehen am aktuellen Natz-Thier-Bild im Atelier von Volker Bredol, eins der Exponate in der kommenden Ausstellung: (v.l.) Margarete Fleige, Michael Banneyer, Hartwig Heuermann und Volker Bredol.

Die Coesfelder Künstler Volker Bredol und Margarete Fleige werden als erste ein Beispiel für Zusammenarbeit liefern: Mit einer Ausstellung bespielen sie die Räume des kleinen Museums – auch den Laden im Erdgeschoss. Am 5. August um 16 Uhr findet die Vernissage mit Musik, Infotainment und Köstlichkeiten aus Beckys Café statt. Während Fleige Skulpturen zeigt, entstehen in Bredols Atelier gerade neben seinen bekannten Kreisbildern Arbeiten auf Leinwand, die einen inhaltlichen Bezug zum Natz-Thier-Haus und zur Stadtgeschichte herstellen. In Schwarz-Weiß hat er zum Beispiel den Heimatdichter, Karnevalisten und Die-La-Hei-Gründer auf die Leinwand gebracht – in der Bütt schwingt er das Narrenzepter. Eine Fotografie von anno dazumal diente Bredol als Vorbild, die leichte Unschärfe hat er mit dem Pinsel übernommen. Auch den Coesfelder Ochsen setzt er neu in Szene, das Stadtwappen und die Stadtkultur. „Coesfeld für morgen“, nennen er und Fleige die Werkschau, die bis zum 30. Oktober zu sehen sein wird. „Danach planen wir bereits eine weitere Gemeinschaftsausstellung, die ausdrücklich die Jugend einbeziehen soll“, schaut Michael Banneyer, der zuletzt für die Fensterausstellungen im Natz-Thier-Haus verantwortlich zeichnete, schon weiter.

Dass zunächst die Bildende Kunst in Kooperation mit dem „Fair gehandelt“-Team tritt, hat einen praktischen Grund, betont auch Fleige. „Wir können einfach kurzfristig starten.“ Die Idee sieht aber auch andere kulturelle Kooperationen vor, auch aus anderen Bereichen, aus Musik und Literatur. „Für uns Künstler könnte das Natz-Thier-Haus damit auch eine kulturelle Anlaufstelle werden. So etwas fehlt bislang in Coesfeld“, schlägt Fleige vor.

Bunt und vielfältig stellen sich die Initiatoren die Nutzung des Hauses vor – als einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt. „Wir würden gern noch mehr werden“, lädt Heuermann zum Mitmachen in der Gruppe ein. Auch wenn jemand andere Konzeptideen habe, sei eine Vernetzung wünschenswert.

Auch die schon Aktiven müssen wie alle anderen das Bewerbungsverfahren durchlaufen. „Aber wir wollen schon mal einen Eindruck geben, von dem, was möglich ist“, sagt Heuermann.

Der Stadtrat soll noch in diesem Jahr entscheiden, was langfristig aus dem Natz-Thier-Haus wird.

7 Kontakt: hartwig@ foto-heuermann.de oder michael.banneyer@ freenet.de