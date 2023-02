Gemeinsam Karnevalsgottesdienst feiern

Coesfeld

Ihren traditionellen Karnevalsgottesdienst feiern am Sonntag (5. 2.) um 11.11 Uhr die Coesfelder Karnevalisten der KG Die La Hei, der Nachbarschaft Wittenfeld und des Karnevalsvereins An-Ko-Blu. In diesem Jahr findet er wieder in der Lamberti-Gemeinde statt. Das Team der Pfarrgemeinde und ein Team der Karnevalisten hat gemeinsam den Gottesdienst in der Lambertikirche vorbereitet und lädt alle Coesfelder, besonders die Familien, dazu ein. „Gerne dürfen und sollen alle kostümiert kommen“, lädt Stefanie Brinkmann vom Orga-Team in einer Pressemitteilung ein. „Wir möchten eine bunte und fröhliche Messe mit allen zusammen feiern.“ Walbert Nienhaus von der Lamberti-Gemeinde freut sich: „Wir sind in der Lambertikirche vor Jahren mit dieser schönen Tradition gestartet und freuen uns riesig, nach der langen Pause, hier wieder an die liebgewordene Gemeinschafts-Aktion anknüpfen zu können.“