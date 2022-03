Gemeinsam um die ganze Welt

Die meisten Corona-Regeln fallen in diesen Tagen – und hoffentlich in den kommenden Monaten auch die noch hohen Inzidenzen. Die Vorfreude auf den Oster- oder Sommer-Urlaub, der in den vergangenen beiden Jahren mehr oder weniger ausgefallen ist, steigt bei vielen.

Die Reisebüro-Branche im Münsterland überrascht mit einer Fusion dreier großer Familienunternehmen, die gemeinsam über 185 Jahre Berufserfahrung im Gepäck haben. Die „Lufthansa City Center“-Reisebüros Lückertz und ReiseArt aus Münster sowie das Reisebüro Schlagheck aus Coesfeld schließen sich nach monatelanger Vorbereitung zum 1. April zusammen und zählen damit nach eigenen Angaben zu den zehn größten inhabergeführten Reiseunternehmen in Deutschland.

Die neu gegründete Gesellschaft „reiseart GmbH & Co.KG“ ist mit knapp 100 Mitarbeitenden an sieben Standorten vertreten. Firmensitz wird an der Salzstraße in Münster sein. Dazu kommen Reisebüros in Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen, Nottuln, Telgte und Warendorf. Geschäftsführer sind Matthias Lückertz, Laura Brokamp und Ralf Trilsbeek. „Mit der Fusion haben wir in allen Unternehmensbereichen bessere Möglichkeiten. Wir profitieren vom gegenseitigen Knowhow“, sagt Laura Brokamp.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen hatten die Reisebranche in eine weltweite Krise gestürzt. Die Umsatzverluste lagen bei über 90 Prozent. Die Pandemie ist zusätzlich Treiber für veränderte Geschäftsmodelle und hat den Onlinetrend noch einmal beschleunigt.

„Die Reisebranche befindet sich, wie andere Dienstleistungsbereiche auch, in einem massiven Umbruch“, sagt Trilsbeek, der mit seinem ReiseArt-Team am Harsewinkelplatz in Münster war. Viele Mitarbeitende haben der Reisebranche in den vergangenen Monaten den Rücken gekehrt. Auch Lückertz, Schlagheck und ReiseArt haben gemeinsam 60 Beschäftigte verloren. „Wir haben allerdings niemanden entlassen“, sagt Trilsbeek. Im Gegenteil: Wir suchen nun dringend Leute mit Expertise und Qualität.“ Die persönliche Beratung bleibe existenziell.

Christoph und Matthias Lückertz haben gemeinsam seit über 46 Jahren das gleichnamige Reisebüro in der vierten Generation geführt. Die Entscheidung zur Zusammenführung, sagen die beiden Münsteraner, sei ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Christoph Lückertz scheidet aus der operativen Geschäftsführung aus. Mit Matthias Lückertz jun. steht die nächste Generation in den Startlöchern.

Die neue Gesellschaft tritt unter dem Dach der „Lufthansa City Center“-Reisebüros in Münster, Lüdinghausen, Telgte und Warendorf unter dem Namen Lückertz und in Coesfeld, Dülmen und Nottuln unter dem Namen Schlagheck auf. Reiseart wird als Marke für die Bereiche Geschäftsreisen, Incentives und Events stehen. Über 600 Geschäftskunden werden betreut. Eigene Reiseveranstaltungen, Gruppenreisen und Exklusivprojekte werden vermarktet.