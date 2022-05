Gemüse und Getreide ersehnen Regen

Coesfeld

Wer zurzeit durch die Bauerschaften fährt, sieht sie schon auf einigen Feldern: Bewässerungsanlagen, die unter dem strahlend blauen Himmel den Acker benetzen – so zum Beispiel die Flächen an der Loburg oder der Rhabarber an der Marienburg. Auch der städtische Bauhof musste seine Grünanlagen schon bewässern. Aktuell sei in der Landwirtschaft der Ertrag durch die Frühjahrstrockenheit noch nicht gefährdet. „Wir warten aber schon auf Regen“, betont Ortslandwirt Marcel Uesbeck.

Von Florian Schütte