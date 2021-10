Georadar soll alte Mauern offenbaren

Tütenweise Knochen bei archäologischen Grabungen in St. Lamberti gefunden

Coesfeld

Tütenweise alte Knochen sind bei den Grabungen in der St.-Lamberti-Kirche zutage getreten. „Schädel, Langknochen von Armen und Beinen“, zählt Wolfram Essling-Wintzer fast beiläufig auf. Denn derartige Funde hatte der wissenschaftliche Referent vom Amt für Boden- und Denkmalpflege des LWL erwartet. Die spannendste Aufgabe steht jedoch noch bevor. Jetzt, da die archäologischen Grabungen samt Dokumentation abgeschlossen sind, soll das Mittelschiff per Georadar sondiert werden. „Wir können davon ausgehen, das zwei bis drei Vorgängerbauten dort in ihrem Fundament erhalten sind“, blickt Essling-Wintzer zuversichtlich voraus.

Von Florian Schütte