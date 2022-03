Gesicht zeigen gegen den Krieg

Coesfeld

(ds). „Du zählst“: Der Titel der Aktion, die Anna Schierz am kommenden Samstag (5. 3.) von 10 bis 14 Uhr mit Unterstützung von Freunden und Bekannten an der Jakobi-Kirche umsetzen will, ist gleichzeitig Programm: „Jeder kann etwas tun.“ Die Fotografin und Podcasterin („Heimatliebe mit Herrencreme“) bietet an, von allen Interessenten gegen mindestens fünf Euro Spende ein Portraitbild anzufertigen. Livemusik und ein Getränkeverkauf runden das Event zugunsten des Aktionsbündnisses „ZDF Nothilfe Ukraine“, ein Zusammenschluss der Caritas, von Unicef, des DRK und der Diakonie, ab.