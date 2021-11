Gewerbeflächen werden nicht ausgeweitet

In einem ersten Schritt soll für die Regionalplanänderung nun ein Entwurf erstellt werden, wozu die Beteiligung der Kommunen vorgesehen ist. Daher hat die Anpassung dieses Plans in den vergangenen Monaten auch die lokale Politik beschäftigt. Zunächst hat die Verwaltung Areale in Coesfeld und Lette herausgestellt, die als Potenzialflächen für Siedlungs- und Gewerbebereiche in den Plan eingehen sollen.

Bereits im jüngsten Bezirksausschuss machte die CDU deutlich, dass sie sich mehr Gewerbeflächen in Lette wünscht (wir berichteten). Unter anderem sollte neben der Verschiebung einiger Flächen das Areal hinter dem Edeka-Markt zusätzlich als Gewerbefläche vorgeschlagen werden, damit sich in Zukunft beispielsweise ein Discounter ansiedeln könnte. Im gleichen Ausschuss hat sich für die Anträge der CDU eine deutliche Mehrheit gefunden, die aber bereits im Hauptausschuss schwand.

„Das ist eine echte Perspektive für Lette“, betonte Holger Weiling (CDU) in der Ratssitzung. Die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen sei ein wichtiger Schritt „für eine zukunftsweisende Entwicklung von Lette“. Dass er „eine Gefahr bei der Flächenverschiebung“ sehe, merkte Heinrich Volmer (Pro Coesfeld) an. Erich Prinz (Grüne) hob mahnend den Zeigefinger und warf ein, dass „der Flächenverbrauch damit fortgeführt“ werde. Am Ende stimmten CDU und FDP für die Anträge der Christdemokraten, erreichten damit aber keine Mehrheit. Somit werden die Gewerbeflächen in Lette nicht erweitert und die von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Flächen werden nun der Bezirksregierung mitgeteilt.

Wichtig zu betonen ist, dass sich dieses mehrere Jahre andauernde Verfahren aktuell in einem „informellen Stand“ befindet, in dem zunächst ein Entwurf erarbeitet wird, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Die jetzt herausgearbeiteten Potenzialflächen stellen lediglich einen Planungsvorschlag der Stadt Coesfeld dar und sind kein Endstand der Planungen. | Kommentar