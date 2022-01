Gezielte Vorschläge optimieren Alltag

Mit verschiedensten Projekten hat sich der Förderverein der Christophorus-Kliniken 2021 für die Qualität und den Komfort in der Versorgung sowie für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden eingesetzt.

Im Frühjahr wurden die Beschäftigten gezielt um Vorschläge gebeten, wie der Krankenhaus-Alltag verbessert werden kann. Rund 25 Ideen wurden eingereicht, die die Mitarbeitenden, Patienten oder Angehörigen zugutekommen, teilen die Christophorus-Kliniken im Pressetext mit. So wurden unter anderem ein Unterhaltungs-Tablet für Kinder angeschafft, die im Aufwachraum liegen müssen. Außerdem wurde im Parkhaus neben dem Coesfelder Krankenhaus eine von den Patienten der Kinder- und Jugendpsychosomatik selbstgebaute und -verzierte Parkbank aufgestellt – in Zusammenarbeit mit der Bäder- und Parkhausgesellschaft, in deren Besitz das Parkhaus ist. Die Psychosomatische Klinik für Kinder und Jugendliche hat etliche Spielgeräte erhalten.

Für ältere Patienten wurde ein sogenannter Snoezelen-Wagen angeschafft. Durch Musik, Lichtspiele und Massageelemente werden die Sinne der (älteren, teilweise dementen) Patienten angesprochen und ihr Wohlgefühl gesteigert. Ebenfalls für sie ist ein neuer Spielewagen gedacht, der im Aufenthaltsraum der Alterstraumatologie eingesetzt wird.

Neben diesen und weiteren Projekten wurde der Vorstand des Fördervereins in diesem Jahr prominent verstärkt: Die ehemalige Bürgermeisterin von Dülmen, Lisa Stremlau, und der ehemalige Bürgermeister von Coesfeld, Heinz Öhmann, sind ihm beigetreten. Mit ihrer weitreichenden Erfahrung in verschiedensten Sachthemen und ihrem großen Netzwerk verstärken sie die Arbeit des Krankenhaus-Fördervereins immens, heißt es weiter im Text.

Das Team des Fördervereins freut sich über die Projekte, die im vergangenen Jahr bereits umgesetzt wurden und geht mit großem Elan in das neue Jahr, um sich weiterhin für das Krankenhaus, seine Patienten und Mitarbeitenden einzusetzen.

Wer dies unterstützen möchte, kann Mitglied werden oder eine Spende abgeben. Weitere Infos dazu im Internet unter | www.foerderverein- christophorus-kliniken.de